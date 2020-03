Proroga scadenza Premio Twain_direzioniAltre 2020

Scadenza prorogata al 15 aprile 2020

Riceviamo e pubblichiamo.

Twain Centro di Produzione Danza Regione Lazio e struttura capofila di Periferie Artistiche Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio indice, sotto la Direzione di Loredana Parrella, il Bando per la IV edizione del ‘Premio Twain_direzioniAltre’, con sostegno alla produzione, residenza artistica e circuitazione per Artisti Under35.

I Progetti vincitori delle precedenti edizioni sono: nel 2017 ‘ReRality’ di Anna Giustina e ‘Non Ricordo’ di Simone Zambelli, Menzione Speciale; nel 2018 ex-aequo ‘Beast Without Beauty’ di Carlo Massari e ‘Wallpaper’ di Sara Angius, anche nel 2019 un ex-aecquo per Pablo Girolami con ‘Manbuhsa’ e Manolo Perazzi con ‘Fermo Immagine’.

A chi è rivolto

Sono invitati a partecipare tutti gli autori italiani ed europei, che non abbiano compiuto 36 anni al 31 dicembre 2020; nel caso di più autori i 2/3 di essi devono essere under 35.

Progetti ammissibili

Sono ammessi progetti legati alla danza contemporanea, in fase di studio o allestimento e che non abbiano debuttato in forma completa. Verranno selezionati fino a 6 progetti che saranno presentati nella loro forma scenica, non inferiore a 5 minuti e non superiore a 15 minuti, ad una commissione di esperti ed operatori presso il Supercinema di Tuscania (VT) il 20 giugno 2020, a porte chiuse per la sola Commissione, e il 21 giugno 2020, serata aperta al pubblico e premiazione del vincitore.

I finalisti riceveranno un cachet di €200,00 per i soli, €300,00 per i duetti, €400,00 per progetti con 3 o più interpreti, ospitalità nelle foresterie del Centro, scheda tecnica di base con assistenza tecnica.

Il Premio

Il progetto vincitore riceverà un sostegno alla produzione per la Stagione 2020/2021 così definito:

• Residenza Artistica all’interno di Periferie Artistiche Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio presso il Supercinema di Tuscania per un totale di 15 giorni da svolgersi nel periodo gennaio – giugno 2021;

• Contributo economico da un minimo di €1.200,00 ad un massimo di €7.000,00 lordi, a seconda del numero di artisti coinvolti nel progetto con obbligo di presentazione di certificato di agibilità per le 15 giornate di Residenza;

• Affiancamento di un ‘Tutor’ scelto dalla Direzione Artistica, drammaturgo, coreografo, operatore teatrale ecc., durante le fasi della residenza; Programmazione di una replica nella Stagione di Twain Centro Produzione Danza 2021 con un cachet fino ad un massimo di €1.000,00 lordi.

• Programmazione di una replica al Festival Tendance 2021 con cachet massimo di €1.000,00 da concordare con la Direzione Artistica del Festival.

• Inoltre, uno o più progetti Finalisti potranno essere inseriti, con la versione presentata per il Premio Twain, nella programmazione di Dominio Pubblico – La Città agli Under 25 che si svolgerà a Roma nei giorni tra il 6 ed 14 giugno 2020, con le medesime condizioni economiche che verranno riconosciute agli autori per le finali del Premio_direzioniAltre.

• Possibilità di inserimento in Residenza in Tuscania Danza / Progetti per la Scena organizzato da Vera Stasi con modalità e tempistiche concordate con la Direzione Artistica dell’Ente di Promozione Danza.

• Possibilità di inserimento in Residenza presso il Teatro di Bucine/Diesis Teatrango con modalità e tempistiche concordate con la Direzione Artistica del Teatro.

Crediti d’obbligo

I progetti finalisti dovranno riportare nei crediti: ‘Finalista Premio Twain_direzioniAltre’. Il progetto vincitore dovrà riportare nei crediti: ‘Vincitore Premio Twain_direzioniAltre’ e ‘Con il Sostegno alla produzione Twain_Centro di Produzione Danza e Periferie Artistiche_Centro di Residenza del Lazio’.

Modalità di partecipazione

I candidati dovranno inviare all’indirizzo mail direzionialtre.twain@gmail.com:

• Domanda d’iscrizione compilata in ogni suo punto, vedi form in calce al Bando, e firmata.

E in allegato i seguenti documenti:

• Scheda Artistica progetto, max 2 cartelle;

• CV autore/i, max 2 cartelle;

• CV interpreti, max 2 cartelle;

• Credits produzione ed eventuali altri sostenitori;

• Link video, YouTube o Vimeo, minimo 5 minuti max 15 minuti del lavoro proposto, sono accettati anche video di prove in sala;

• Eventuali link video a precedenti lavori svolti.

Le domande incomplete o non firmate saranno automaticamente escluse.

Domanda di partecipazione