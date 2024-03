Proroga scadenza bando ammodernamento macchinari agricoltura precisione

C’è tempo fino al 31 maggio per presentare le domande relative al bando PNRR

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È stata prorogata al 31 maggio prossimo la scadenza per la presentazione delle domande relative al bando PNRR per l’ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione.

La proroga è stata firmata dal settore Agricoltura della Regione su indicazione della Vicepresidente e Assessore Stefania Saccardi.

Il bando, che può contare su una dotazione di 22 milioni e 350 mila euro di fondi PNRR, concede contributi in conto capitale alle imprese agro-meccaniche e alle micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, che intendono realizzare, nella propria azienda, progetti per l’ammodernamento del proprio parco macchine agricolo e investimenti in sistemi di agricoltura di precisione, per l’efficientamento della produzione agricola.

La misura concorre a sostenere investimenti in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione, l’acquisto di trattori elettrici o a biometano, sia per l’agricoltura che per la zootecnia, e investimenti in sistemi di gestione intelligente per irrigazione e la gestione delle acque.

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale. Il tasso di contribuzione è pari al 65% dell’importo dei costi di investimento ammissibili, o all’80% dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di ‘giovani agricoltori’.

La spesa massima ammissibile è di 35.000 euro, per gli investimenti di supporto all’investimento in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione e per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.

Mentre è pari a 70.000 euro, per gli investimenti di sostituzione di veicoli per l’agricoltura e la zootecnica.