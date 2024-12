Proroga dispositivo di traffico per lavori in Galleria Vittoria Napoli

Proroga di un’ulteriore notte, fino alle ore 06:30 del 13/12/2024

Per consentire alla società E-Distribuzione l’esecuzione di lavori indifferibili da parte della società E-Distribuzione all’interno della Galleria Vittoria è prorogato dalle ore 23:00 del giorno 12/12/2024 alle ore 06:30 del giorno 13/12/2024 il divieto di transito veicolare nelle corsie di marcia con direzione via Ammiraglio Ferdinando Acton, dalla intersezione con via Giorgio Arcoleo/via Chiatamone alla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton, ad eccezione dei veicoli impegnati per le attività lavorative.

Ordinanza