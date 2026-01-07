Proroga allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 8 gennaio 2026

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 20:00 di oggi, mercoledì 7 gennaio, fino alle ore 14:00 di domani, giovedì 8 gennaio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo.

Sono previsti venti forti e mare agitato con possibili mareggiate.

Per la durata dell’allerta saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli.

Avviso di allerta della Regione Campania