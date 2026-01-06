Proroga allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 7 gennaio 2026

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

A causa dell’avviso di proroga di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 20:00 di questa sera e fino alle 20:00 di domani, mercoledì 7 gennaio 2026, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi e le spiagge cittadine e il pontile Nord di Bagnoli.

Avviso di allerta della Regione Campania