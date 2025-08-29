Proroga allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 30 agosto 2025

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata prorogata fino alle ore 20:00 di domani, sabato 30 agosto, l’allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi inizialmente prevista fino alle ore 8:00 di domani.

Resteranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Fenomeni rilevanti: locali rovesci e temporali, soprattutto nella prima parte della giornata, puntualmente di moderata intensità.

Livello di allerta, livello di criticità: Gialla

Tipologia di rischio: idrogeologico per temporali.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito Internet del Comune di Napoli.

Avviso di allerta della Regione Campania