Proroga allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 3 luglio 2026

Rimandato al 4 luglio il primo appuntamento della rassegna ‘L’infinito viaggiare: cinema al Parco Virgiliano’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata prorogata fino alle ore 23:59 di domani, venerdì 3 luglio, l’allerta meteo regionale per possibili rovesci e temporali, di moderata intensità inizialmente prevista fino alle ore 6:00 di domani.

Resteranno chiusi i parchi cittadini, il pontile Nord di Bagnoli, le spiagge pubbliche e gli impianti sportivi all’aperto Ascarelli, Caduti di Brema, San Pietro a Patierno.

È ulteriormente rimandato l’avvio della rassegna ‘L’infinito viaggiare: cinema al Parco Virgiliano’ nell’ambito di ‘Estate a Napoli 2026’.

Il primo appuntamento sarà sabato 4 luglio con la proiezione di ‘Divorzio all’italiana’ di Pietro Germi; si proseguirà domenica 5 con ‘Buena Vista Social Club’ di Wim Wenders, versione originale sottotitolata, lunedì 6 con ‘The Rocky Horror Picture Show’ di Jim Sharman e martedì 7 con ‘Persepolis’ di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-di-allerta-meteo-per-fenomeni-meteorologici-avversi-valido-dalle-ore-600-di-giovedi-2-luglio-alle-ore-600-di-venerdi-3-luglio-2026/