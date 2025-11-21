Proroga allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 22 novembre 2025

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È stata prorogata fino alle ore 15:00 di domani, sabato 22 novembre, l’allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi inizialmente prevista fino alle ore 15:00 di oggi.
Resteranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.
Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito Internet del Comune di Napoli.