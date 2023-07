‘Pronto Badante’, una mano tesa per gli anziani nel momento del bisogno

Spinelli: ‘Progetto confermato, rafforzata la presa in carico sociale’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Riparte ‘Pronto Badante’, il progetto toscano che dal 2016 in tutta la regione, nel 2015 la fase sperimentale riguardava il territorio di Firenze e provincia, offre un aiuto rivolto alle persone ultrasessantacinquenni e alle famiglie, quando si trovano per la prima volta ad affrontare una situazione di fragilità o disagio e non hanno ancora un progetto di assistenza personalizzato con interventi già attivati dai servizi socio sanitari territoriali.

Finora la gestione del progetto è sempre stata regionale: adesso saranno le Società della salute e le Zone distretto ad attivare gli interventi individuando i soggetti del terzo settore che gestiranno le azioni, con più di nove milioni stanziati dalla Regione Toscana per il triennio 2023-2026.

Il numero da chiamare è lo 055.4383000, unico per tutta la Toscana, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:30 e il sabato dalle 8:00 alle 15:00.

Dal momento della segnalazione sarà offerto supporto e tutoraggio entro massimo quarantotto ore.

L’operatore orienterà la famiglia o la persona anziana sui servizi territoriali disponibili e gli adempimenti amministrativi necessari, compresa la ricerca di un assistente familiare accreditato e tutte le informazioni utili al miglioramento della qualità della vita all’interno dell’ambiente domestico.

Inoltre, per l’anziano in stato di fragilità, indipendentemente dal reddito, è disponibile un libretto di famiglia da 300 euro, una tantum, per 30 ore di assistenza familiare da utilizzare per le prime necessità.

Il servizio è già tornato attivo in 24 dei 28 ambiti sociosanitari territoriali della Toscana, mentre nelle restanti quattro zone, Mugello, Lunigiana, Amiata Senese – Val d’Orcia – Val di Chiana Senese e Alta Valdelsa,sarà di nuovo attivo nei prossimi giorni, andando così a completare per intero il quadro regionale del ‘Pronto Badante’.

Dichiara l’Assessore regionale alle politiche sociali, Serena Spinelli:

Dopo una breve interruzione, che ha consentito la riorganizzazione del servizio per il prossimo triennio, è importante che questa nuova fase del ‘Pronto Badante’ riparta nei tempi e con gli aggiornamenti previsti. Si tratta di un progetto regionale ormai consolidato e che nel tempo è cresciuto e ha dato ottimi risultati. È stata rafforzata anche la presa in carico sociale della persona anziana in difficoltà, con le visite a domicilio e con interventi volti anche al contrasto della solitudine e all’inclusione sociale. Questo grazie al potenziamento di una rete di protezione a supporto della famiglia, che coinvolge il volontariato, il terzo settore e naturalmente i servizi sociosanitari pubblici territoriali.

Spinelli traccia anche un mini-bilancio del progetto:

Dal 2016, quando è stato esteso a tutta la Regione sono arrivate 106mila telefonate al numero verde, attivate più di 45.000 visite domiciliari, telefoniche o da remoto ed erogati oltre 28.000 sostegni economici attraverso l’attivazione di libretti famiglia o buoni lavoro/voucher.

Da aprile 2022 il servizio ‘Pronto Badante’ è attivabile anche attraverso la app ‘Toscana salute’.

Tutte le informazioni relative al progetto sono disponibili nella pagina dedicata del sito di Regione Toscana all’indirizzo: https://www.regione.toscana.it/prontobadante.