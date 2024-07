Pronta Linea 6 Metro Napoli, apre mega deposito treni in via Campegna

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Da mercoledì 17 luglio aprono le nuove 4 stazioni della Linea 6 metropolitana che collega Mostra d’Oltremare a Piazza Municipio.

Si completa così – con le fermate Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio – il collegamento tra il quartiere di Fuorigrotta e il centro della città.

Operativo anche il nuovo deposito ferroviario in via Campegna per la sosta e la manutenzione dei treni.