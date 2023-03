Promuovere la crescita delle cardiologie interventistiche campane

Convegno il 16 marzo nella sala ‘Caduti di Nassiriya’ del Consiglio regionale della Campania con Golino, Oliviero, Alaia e Porcelli

Mettere in contatto operatori giovani ed esperti. È il tema della seconda edizione del convegno CYAO, Connecting Young And Expert Operators, che si terrà il 16 marzo 2023 alle ore 16:00 nella sala ‘Caduti di Nassiriya’ della sede del Consiglio regionale della Campania, che riunirà i giovani cardiologi interventisti della Campania per confrontarsi con i loro colleghi esperti sui casi clinici più complessi con l’obiettivo di promuovere la crescita tra i protagonisti delle cardiologie interventistiche campane.

All’iniziativa, promossa dall’ordinario di Cardiologia della Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e Direttore della UOC ‘Cardiologia – UTIC Luigi Vanvitelli’ Paolo Golino insieme con Maurizio Cappelli Bigazzi, Giovanni Ciccarelli, Renatomaria Bianchi e Donato Tartaglione, e patrocinata dal Consiglio della Regione Campania, dalla Società scientifica nazionale di cardiologia Interventistica, GISE, e dalla sua Sezione Giovani, GISE – YOUNG, parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero, il Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania Vincenzo Alaia e il Capogruppo di ‘Campania Libera – Partito Socialista Italiano – Noi Campani – Noi di Centro’, Giovanni Porcelli.