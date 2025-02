Promozione sportiva Lazio, Palazzo: Fondi incrementati

L’Assessore: 439 associazioni accedono a sostegno per spese ordinarie

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono in tutto 439 le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche del Lazio che sono state ammesse al finanziamento reso disponile attraverso il bando regionale per sostegno alle spese ordinarie.

Lo rende noto l’Assessorato allo Sport della Regione Lazio.

L’Assessore allo Sport Elena Palazzo, all’indomani della pubblicazione delle graduatorie degli idonei, dichiara:

Sono particolarmente soddisfatta di annunciare che abbiamo deciso di incrementare le risorse stanziate per la cosiddetta Azione 1 aggiungendo 1,5 milioni di euro ai 500mila euro previsti inizialmente. Questo ci ha consentito, visto anche l’alto numero di richieste che ci è pervenuto, di ampliare in maniera significativa la platea di associazioni ammesse al finanziamento. Abbiamo agito per rispondere a una precisa esigenza, sulla scorta di quanto ci è stato rappresentato dagli operatori sportivi durante i nostri incontri provincia per provincia ‘In Ascolto per lo Sport’, organizzati in vista della stesura della nuova proposta di legge. Sono ben consapevole delle difficoltà incontrate da ASD e SSD, specie dopo il Covid, nel sostenere le spese di ordinaria amministrazione, a partire dalle bollette fino al pagamento di attrezzi e materiale. Ritengo quindi giusto che la Regione offra un supporto concreto. Le associazioni rappresentano un baluardo importantissimo per la promozione dello sport e dei suoi valori sul territorio, un punto di riferimento per ragazzi e famiglie. È per questo che abbiamo voluto dare un chiaro segnale di quanto il nostro assessorato intenda continuare ad essere sempre al loro fianco riconoscendone il ruolo sia dal punto di vista sportivo ma anche sociale.

Per quel che riguarda l’Azione 2 prevista dallo stesso bando, ovvero il sostegno per manifestazioni sportive, è in corso l’esame della commissione e a breve verrà pubblicato l’elenco degli ammessi a valutazione.