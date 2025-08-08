Programmazione triennale accademica Pro3: ottimi risultati Federico II

Il MUR finanzia all’Ateneo progetti al 100% e progetti all’80% dell’importo richiesto

Programmazione triennale universitaria – Pro3: ottimi risultati alla Federico II.

Il Ministero finanzia all’Ateneo al 100% progetti dell’obiettivo A per ‘Innovare la didattica universitaria e ampliare l’accesso alla formazione’ e all’80% progetti dell’obiettivo E per ‘Valorizzare il personale delle università, anche attraverso gli incentivi alla mobilità’.

Il progetto che riguarda il rapporto tra ore di formazione per la didattica innovativa erogate ai docenti e numero di docenti in servizio e il progetto che riguarda la proporzione del personale tecnico amministrativo impegnato in periodi di mobilità internazionale nell’ambito del programma Erasmus dell’obiettivo A hanno ottenuto il 100% del finanziamento richiesto, pari a € 8.377.883.

Il progetto che riguarda la proporzione di studenti partecipanti all’iniziativa dell’Erasmus Italiano e il progetto che riguarda il numero di open badge ottenuti dagli studenti che partecipano a percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze trasversali dell’obiettivo E hanno avuto una valutazione di 4 su 5 e quindi un finanziamento pari all’80% di quanto richiesto, € 8.742.139 sui € 10.927.674 stimati.

Il Programma Triennale è un piano di sviluppo che indica le azioni che un’università intende intraprendere nel triennio individuato e ogni ateneo definisce il proprio piano seguendo le linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca.

La programmazione del sistema universitario è finalizzata all’innalzamento della qualità del sistema universitario assicurando il progressivo miglioramento del benessere degli studenti.

Innovare la didattica universitaria e ampliare l’accesso alla formazione universitaria; promuovere le reti di ricerca e valorizzare l’attrattività del Paese; potenziare i servizi per il benessere degli studenti e per la riduzione delle diseguaglianze; promuovere la dimensione internazionale dell’alta formazione e della ricerca; valorizzare il personale delle università, anche attraverso la mobilità sono gli obiettivi specifici della programmazione.

Gli indirizzi del MUR al sistema universitario, e la conseguente valutazione dei progetti presentati dai singoli Atenei, sono uno degli atti più importanti di programmazione, anche perché nell’ambito del fondo di finanziamento ordinario, FFO, è confluito il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario.