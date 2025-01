Programma Sviluppo Rurale Toscana, superato obiettivo di spesa 2024

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È alle battute finali il Programma di Sviluppo Rurale, PSR, della Regione Toscana 2014/22 e l’anno appena terminato si è chiuso con un dato positivo: al 31 dicembre 2024 è stato raggiunto e superato di quasi sei punti percentuali l’obiettivo di spesa stabilito dall’Unione europea.

Un traguardo raggiunto grazie alle manovre correttive decise dalla Regione per accelerare la spesa e grazie alle modifiche apportate al PSR in corso d’anno.

L’importo cumulato dal 2015 al 2024 dei pagamenti effettuati dalla Regione Toscana sul PSR 2014/2022 ammonta a 1.094.387.321,93 euro, mentre l’obiettivo di spesa da raggiungere entro il 31 dicembre 2024 imponeva una spesa di 1.059.766.471,44 euro.

La Vicepresidente e Assessore all’agricoltura Stefania Saccardi afferma:

Si tratta di un traguardo non scontato, in considerazione anche del fatto che ci troviamo a gestire contemporaneamente due programmazioni e ringrazio dunque gli uffici regionali e ARTEA per l’impegno e il lavoro svolto.

Non bisogna dimenticare, infatti, che la Regione Toscana ha ampiamente avviato anche la programmazione 2023/2027, con l’uscita già di 27 bandi.

Ci attende un anno complesso sotto questo fronte, perché, come sappiamo, il 31 dicembre 2025 si concluderà formalmente la programmazione FEASR 2014/2022, ma con la collaborazione di tutti gli attori in gioco confidiamo di riuscire a raggiungere anche l’obiettivo di spesa finale 2025 mettendo a frutto tutte le risorse assegnate dall’Unione europea per questo periodo di programmazione.