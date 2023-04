Programma riqualificazione alloggi ERP Toscana secondo tempi previsti

Tutti i 70 lotti sono stati appaltati; in cantiere interventi da 93 mln per riqualificare 2.700 alloggi grazie ai fondi del Piano nazionale per investimenti complementari al PNRR

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il programma di riqualificazione degli alloggi di edilizia popolare ‘Sicuro, verde e sociale’ finanziato grazie ai fondi del Piano nazionale per investimenti complementari al PNRR (PNC) sta procedendo secondo i tempi previsti ed quindi pienamente in linea con l’obiettivo di completamento dei lavori entro il marzo 2026.

È quanto emerge dall’attività di monitoraggio: tutti e 70 i lotti in cui erano stati distribuiti gli interventi sono stati infatti appaltati entro il 31 marzo, così come era previsto dal cronoprogramma.

Procede dunque nel pieno rispetto degli obiettivi il programma che prevede la riqualificazione di oltre 2.700 alloggi in tutta la regione con un budget complessivo di 93 milioni di euro.

Evidenzia il Presidente della Regione Eugenio Giani:

Questi dati confermano che le opere previste dal PNRR e gli interventi a esso connessi stanno avanzando bene in Toscana. Gli interventi di ‘Sicuro, verde e sociale’ sono particolarmente attesi: rappresentano un investimento senza precedenti nella storia recente dell’Edilizia residenziale pubblica e un’occasione unica per riqualificare questo patrimonio.

Evidenzia l’Assessore alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli:

Siamo in linea con i tempi previsti nel 100% dei casi. Non era facile, né scontato che si riuscisse a superare la fase di progettazione, messa al bando e svolgimento delle gare con questa rapidità. Come Regione siamo quindi soddisfatti della risposta del sistema ERP toscano agli obiettivi del programma. Ora occorre mantenere lo stesso ritmo anche nelle fasi successive. Questo programma è un’opportunità straordinaria ci consente infatti di intervenire con decisione e con una dotazione finanziaria molto significativa nella riqualificazione degli immobili e dei contesti abitativi ERP, permettendo un notevole salto di qualità sotto il profilo energetico e migliorando le condizioni di sicurezza soprattutto per gli alloggi posti in aree sismiche.

‘Sicuro, verde e sociale’ permetterà di intervenire su una fetta consistente del patrimonio di edilizia pubblica, costituito da circa 50.000 alloggi, con interventi di efficientamento energetico, di miglioramento sismico, di razionalizzazione degli spazi, di riqualificazione degli spazi pubblici e di miglioramento delle aree verdi.

Il Programma regionale prevede interventi in prima battuta su 2732 alloggi.

È stata prevista una riserva di ulteriori 1.600 alloggi che potranno essere realizzati se si realizzeranno economie o in caso di attribuzione di ulteriori finanziamenti.

Tutte le tappe del cronoprogramma sono state sin qui rispettate. La prossima scadenza è quella di fine giugno: entro quella scadenza dovranno iniziare i lavori. Poi ci sarà tempo fino al marzo 2026 per il completamento di tutte le opere.