Programma investimenti FSC: fase operativa con apertura cantieri Lazio

La prima tranche coinvolge 18 progetti per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di aggiornamento sullo stato di avanzamento del programma d’intervento finanziato con il Fondo di Sviluppo e Coesione, alla presenza della Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, del Vicepresidente della XI Commissione consiliare permanente della Regione Lazio Daniele Maura, e del Commissario del Consorzio Industriale del Lazio prof. Raffaele Trequattrini.

Un appuntamento che ha visto anche la partecipazione dell’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli e del Consigliere regionale Alessia Savo.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il passaggio concreto dalla fase della programmazione a quella dell’attuazione: il programma è entrato nel vivo, con l’apertura effettiva dei cantieri.

I primi interventi sono già partiti nel mese di luglio, mentre altri, le cui procedure di affidamento sono state concluse o sono in fase di conclusione, prenderanno il via a settembre.

Questa prima tranche coinvolge 18 progetti per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro: non più intenzioni, ma lavori avviati, mezzi in campo e opere che iniziano a prendere forma nei territori.

La Vicepresidente e Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio Roberta Angelilli, ha dichiarato:

Entro settembre partiranno 18 cantieri, ben 13 milioni di euro di opere pubbliche che saranno eseguite in tutto il Lazio dal Consorzio Industriale e proseguiremo con una tabella di marcia molto serrata che entro il 2027 darà il via a 38 progetti per un investimento complessivo di 45 milioni di euro in tutte le province. A sostegno dello sviluppo industriale e del tessuto produttivo la Regione Lazio, inoltre, ha un piano strategico importante sull’attrazione investimenti e sull’internazionalizzazione proprio per portare sempre più imprese sul territorio del Lazio e allo stesso tempo accompagnare sempre di più le nostre aziende ad esportare beni e servizi nel mondo. Tra le priorità industriali strategiche c’è l’automotive, che resta un settore importante per il Lazio, per l’Italia e per l’Europa. Il 5 settembre ci sarà un tavolo in Regione con le parti sociali, con l’obiettivo di valutare tutte le azioni e le misure necessarie anche in vista dell’incontro a Monaco di Baviera con l’Alleanza europea delle Regioni Automotive, proprio per portare la posizione della Regione Lazio a livello internazionale e difendere un asset decisivo sia per lo sviluppo che per l’occupazione. A novembre inoltre presenteremo un bando, in collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti, per sostenere sia l’innovazione che la riconversione delle imprese dell’indotto automotive, con un budget di oltre 120 milioni di euro.

Il Presidente della XI Commissione consiliare permanente della Regione Lazio Enrico Tiero ha aggiunto:

L’avvio dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate dal programma FSC, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, rappresenta un altro importante tassello sulla via della crescita dei nostri territori in termini di capacità competitiva e attrattività delle aree industriali e delle imprese. Parliamo di opere di urbanizzazione, viabilità, impianti di depurazione, videosorveglianza che verranno realizzate nella nostra regione in tempi relativamente brevi. Apprendo con soddisfazione che a settembre inizieranno i lavori per alcuni importanti progetti in provincia di Latina per circa 4 milioni di euro. Nel dettaglio apriranno i cantieri su Aprilia; Latina Scalo; Pontinia. Lo sblocco delle risorse del Fondo di Coesione per il Consorzio Industriale del Lazio è un successo della nostra amministrazione. Ci tengo a sottolineare l’importanza del gioco di squadra portato avanti in questi mesi. A tal proposito intendo ringraziare il Presidente Francesco Rocca, l’Assessore Roberta Angelilli ed il Commissario del Consorzio Industriale Raffaele Trequattrini per il grande lavoro svolto e la forte sinergia attivata nell’interesse dei territori.

Il Consigliere regionale Daniele Maura ha affermato:

Il passaggio alla fase operativa del programma rappresenta un segnale forte e concreto dell’impegno della Regione Lazio per lo sviluppo dei nostri territori. Cantieri che aprono, risorse che si trasformano in opere, infrastrutture che si rinnovano: è questo il significato profondo del lavoro che stiamo portando avanti, con serietà e visione strategica. Come Vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico, sono orgoglioso di vedere il frutto di un percorso condiviso tra Regione, Consorzio Industriale e sistema territoriale. Sostenere le imprese, creare condizioni favorevoli per l’insediamento produttivo, attrarre investimenti: questo è sviluppo vero, fatto di scelte politiche, programmazione efficace e azioni concrete. Continueremo a vigilare e a sostenere ogni fase di questo programma, perché ogni euro investito deve tradursi in crescita, occupazione e opportunità reali per i cittadini e per il tessuto economico del Lazio.

Il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio prof. Raffaele Trequattrini ha affermato:

Quella che abbiamo rappresentato oggi è l’avvio concreto di un piano di sviluppo territoriale senza precedenti per ampiezza, risorse e impatto atteso. Siamo entrati ufficialmente nella fase operativa del programma, con cantieri già partiti e altri pronti a partire a settembre, dopo aver concluso tutte le procedure di affidamento. Parliamo di investimenti che genereranno trasformazione nei territori: mezzi in movimento, lavori che avanzano, opere che prenderanno forma nei prossimi mesi. È la dimostrazione che la buona programmazione, se accompagnata da una visione e da una gestione efficiente, si traduce in risultati tangibili. Insieme alla Regione Lazio e a tutte le istituzioni coinvolte, stiamo mettendo in campo un modello di intervento che guardi alla competitività, alla modernizzazione e all’attrattività delle nostre aree industriali. Investire in infrastrutture non è solo una scelta tecnica: è una scelta strategica e politica, perché ogni euro speso in infrastrutture genera un ritorno economico moltiplicato, favorendo crescita, occupazione e attrattività per le imprese. Le infrastrutture sono lo specchio di una comunità: raccontano il suo livello di sviluppo, la sua capacità di guardare avanti, la qualità della vita che è in grado di offrire. Ma soprattutto, le infrastrutture restituiscono dignità ai territori, contribuendo a ridurre le disuguaglianze tra le aree metropolitane e le aree interne. Ci scusiamo sin da ora con i cittadini per eventuali disagi legati ai lavori in corso, siamo certi che i benefici generati da questi interventi saranno significativi e duraturi per lo sviluppo dei territori.

Il Consigliere regionale Alessia Savo ha sottolineato:

L’importanza è cruciale sia per il tessuto industriale, per i territori che vengono investiti da opere di urbanizzazione e potenziamento infrastrutturale che rendono attrattiva la Regione Lazio verso nuovi investimenti. Per questo un plauso alla Vicepresidente Angelilli, al Presidente e al Vicepresidente della Commissione Sviluppo economico e al Commissario Traquattrini. Il paradigma è cambiato: c’è quello della concretezza, della trasparenza e della condivisione. E i risultati di questo nuovo paradigma, sono quelli annunciati oggi. Quindi opere imponenti che rispondono ai territori e ad un mondo protagonista dello sviluppo economico e quindi al mondo imprenditoriale.

Di seguito l’elenco dei cantieri già avviati in queste settimane e quelli programmati per il prossimo mese di settembre:

1. Aprilia ‘Impianti di pubblica illuminazione – Fotovoltaico – Videosorveglianza’

2. Belmonte Castello ‘Messa in sicurezza stradale’

3. Casalvieri ‘Messa in sicurezza stradale’

4. Cassino – Villa Santa Lucia ‘Collettore zona industriale’

5. Ceccano ‘Realizzazione rete fognaria Colle San Paolo’

6. Ceprano ‘Messa in sicurezza sede stradale via Caragno’

7. Colfelice ‘Messa in sicurezza stradale’

8. Esperia ‘Messa in sicurezza stradale’

9. Fara in Sabina – Montelibretti ‘Opere di urbanizzazione’

10. Ferentino ‘Adeguamento strada ASI n. 7’

11. Frosinone ‘Lavori di sistemazione Asse attrezzato’

12. Isola del Liri ‘Completamento strada – ex CRDM’

13. Latina ‘Videosorveglianza’

14. Pontinia – Loc. Mazzocchio ‘Implementazione impianto di depurazione – Videosorveglianza’

15. San Giorgio a Liri ‘Opere di Urbanizzazione’

16. San Vittore del Lazio ‘Messa in sicurezza sede stradale’

17. Veroli ‘Realizzazione parcheggio pubblico di scambio’

18. Villa Santa Lucia – Aquino ‘Manutenzione straordinaria accessi’