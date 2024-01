Programma Interreg Italia – Francia Marittimo, in partenza II avviso

Sarà pubblicato entro il 31 gennaio, con una dotazione finanziaria di oltre 85 milioni. La presentazione il 15 febbraio a Nizza. La Toscana capofila di 10 progetti

Sarà pubblicato entro il 31 gennaio 2024, per essere ufficialmente operativo a partire dal 1° febbraio, il Secondo avviso del Programma di cooperazione territoriale Italia Francia Marittimo, per il periodo 2021-2027.

Con una dotazione finanziaria di oltre 85 milioni, il II avviso andrà a sostenere progetti che si proporranno di fronteggiare l’impatto della transizione industriale ed ecologica, dando centralità a innovazione e competitività dei territori; protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali dell’area, anche in un’ottica di economia circolare; promozione di una migliore connessione tra i territori, rendendoli anche più accessibili; migliorare l’efficienza del mercato del lavoro transfrontaliero, puntando sulla qualificazione del capitale umano.

I soggetti interessati avranno 120 giorni di tempo per presentare la propria candidatura.

Tutte le informazioni su scadenze e modalità di presentazione delle domande, saranno presto reperibili sul sito ufficiale del Programma: https://interreg-marittimo.eu/it.

La presentazione ufficiale del II avviso si terrà il prossimo 15 febbraio a Nizza, nella regione francese Provenza – Alpi – Costa Azzurra, in ossequio al principio di rotazione tra le varie Regioni coinvolte, nel corso di un evento organizzato dall’Autorità di gestione in collaborazione con l’amministrazione della Regione Provenza – Alpi – Costa Azzurra.

Toscana protagonista nel primo avviso

La Toscana si è confermata leader delle candidature finanziate con il primo avviso: dei 40 progetti complessivamente approvati, infatti, 15 vedono la Toscana come capofila.

Non solo: i 56 partner toscani – dei territori di Firenze, Lucca, Livorno e Pisa – sono coinvolti in ben 37 dei 40 progetti finanziati. Una partecipazione che si traduce in un finanziamento di oltre 18 milioni di euro per quanto riguarda soltanto il primo I avviso della programmazione 2021-2027.

Significativa anche la partecipazione dell’ente Regione Toscana, che figura come partner in ben 10 progetti.

Un risultato reso possibile dal grande lavoro svolto dalle direzioni coinvolte, in particolare Mobilità infrastrutture e TPL – settore logistica e cave, il Settore lavoro, difesa del suolo e Protezione civile – Settore tutela Acqua, Territorio e Costa, Agricoltura e Sviluppo Rurale, Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare, Attività produttive – Settore Turismo Commercio e Servizi.

