Tavolo tecnico a Flumeri con l’Assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

L’Assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca e i responsabili scientifici del PIV Valle dell’Ufita, Adelina Picone e Michelangelo Russo, responsabili del progetto CURA – Comitato Universitario Regionale, hanno organizzato un tavolo tecnico sul tema: Agricoltura, ambiente e paesaggio nella Valle dell’Ufita – Contributi per il Programma Integrato di Valorizzazione.

L’incontro si terrà domani, venerdì 20 marzo, a partire dalle ore 10:00, presso la Dogana Aragonese di Flumeri, coinvolgendo i principali stakeholder del territorio.

All’iniziativa prenderanno parte i Comuni di Ariano Irpino e Grottaminarda quali referenti dei comitati politico e tecnico del PIV, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, i GAL, gli istituti professionali a indirizzo agroalimentare, turistico e agricolo del territorio e i consorzi e le associazioni con l’obiettivo di avviare un confronto operativo e costruttivo volto alla definizione delle iniziative concrete per la realizzazione del progetto.

Il tavolo tecnico rappresenta un momento fondamentale per discutere il ruolo del paesaggio agrario e dell’intera filiera agroalimentare nella redazione del PIV, Programma Integrato di Valorizzazione, della Valle dell’Ufita.

In particolare, saranno approfonditi il contributo del sistema agricolo e agroalimentare allo sviluppo territoriale, la valorizzazione del paesaggio agrario come leva di crescita sostenibile, il coinvolgimento integrato delle filiere produttive locali e le azioni operative per la costruzione del Programma Integrato di Valorizzazione.

L’obiettivo è quello di comporre un ‘mosaico attivo’ di competenze e progettualità, capace di tradursi in azioni concrete a beneficio del territorio, con particolare riferimento alla riqualificazione del sistema della filiera agricola e zootecnica e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali.

La riunione del tavolo tecnico è aperta ai giornalisti e agli stakeholder del territorio.