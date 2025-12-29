Programma governo Presidente Campania Fico e intervento di Cirielli

Entrambi condividono la sinergia con il Consiglio regionale

Restituire centralità all’agricoltura, contrastare il caporalato, ridurre le liste di attesa in sanità, potenziare la medicina territoriale, anche per dare risposte alle aree interne, rafforzare gli strumenti per il sostegno alle persone con disabilità, la valorizzazione delle risorse idriche, la depurazione delle acque, il risanamento dell’ambiente: sono tra gli obiettivi dell’azione di governo annunciati dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, nell’esposizione del programma in Consiglio regionale della Campania.

Un’attenzione particolare è stata dedicata dal Presidente Fico alle aree interne, sottolineando che è fondamentale la realizzazione delle infrastrutture ed il potenziamento dei servizi di trasporto, alla risorsa mare per il recupero della balneabilità e per potenziamento del trasporto marittimo; al tema delle fragilità sociale, di povertà ed esclusione sociale, sottolineando la centralità delle politiche sociali; in tale ottica, dare risposte al disagio abitativo in particolare con il social housing.

Inoltre, la valorizzazione del turismo diffuso e destagionalizzato affinché la Campania sia destinazione turistica integrata, il rafforzamento della legalità, con il convinto sostegno alla criminalità organizzata, la vicinanza alla magistratura e alle forze di polizia e alle vittime di ogni forma di violenza, il rafforzamento della sicurezza urbana quotidiana sostenendo presidi territoriali; l’istituzione e la scuola, rafforzando la collaborazione con la Direzione Scolastica regionale per contrastare la dispersione scolastica e contrastare la violenza e favorire le pari opportunità e combattere il divario di genere nel mondo del lavoro.

Fico ha sottolineato:

Scuola ed informazione libera sono i pilastri della libera formazione delle coscienze.

A questo proposito, il vertice della Regione ha annunciato il ritiro della querela presentata contro la trasmissione Report sui dati delle liste di attesa in sanità della Campania.

Di seguito, il Presidente Fico si è soffermato sulla programmazione e sulla spesa dei fondi europei affinché abbiano il migliore impatto sullo sviluppo e la crescita della Regione, ha sottolineato che rafforzerà la sinergia istituzionale, il confronto con i Sindaci dei 550 Comuni della Campania, per dare le più efficaci risposte ai territori e dare vita ad una sorta di Stati generali della Regione, e con tutte le forze politiche; e la presenza della Campania nelle sedi di confronto istituzionale sul piano nazionale ed europeo.

Fico ha concluso:

Nella Campania, grande attenzione sarà dedicata alle politiche giovanili, ha aggiunto il Presidente Fico, anche attraverso tirocini formativi presso il Gabinetto della Presidenza e gli Assessorati, e su misure finalizzate alla permanenza e al rientro nel nostro territorio. Sono onorato di servire la mia terra e lavoreremo insieme per dare speranza elle persone e, per questo, chiedo al Consiglio di accompagnare questo cammino ed io sarò sempre qui per fare il massimo per dare futuro e speranza alla Campania.

Il Capo dell’Opposizione, Vice Ministro Edmondo Cirielli, ha detto:

Sono stato eletto ben trent’anni fa in questo Consiglio regionale ed è con grande onore ed emozione che ritorno da eletto in quest’Aula. La nostra sarà opposizione istituzionale, ovvero avverrà nel rispetto delle regole della democrazia; abbiamo sostenuto l’elezione del Presidente di questa assemblea che svolge la fondamentale funzione legislativa; condivido molte delle cose dette dal Presidente della Regione, il quale, in quanto eletto dal popolo, è espressione della sovranità popolare ed è il Presidente di tutti i campani. La maggioranza dei campani non ha partecipato alle recenti elezioni regionali, evidenziando una sfiducia collettiva, l’unico sistema per riannodare e il rapporto con il popolo è far funzionare le cose e rilanciare la sinergia istituzionale.

L’esponente del Governo centrale, che si è soffermato in particolare sulla sanità: