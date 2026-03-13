Progetto TOBIA da oggi attivo a Frosinone, Sora e Cassino

Maselli: ‘Integrazione socio-sanitaria per assistere persone con disabilità gravi e gravissime non collaboranti’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il progetto TOBIA arriva negli ospedali della provincia di Frosinone.

L’Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, ha inaugurato il modello organizzativo dedicato alla presa in carico delle persone con disabilità complessa non collaborante negli ospedali ‘Spaziani’ di Frosinone, ‘SS. Trinità’ di Sora e ‘S. Scolastica’ di Cassino.

Alla presentazione erano presenti anche la Presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali della Regione Lazio, Alessia Savo; la Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, Anna Teresa Formisano; il direttore generale della ASL di Frosinone, Arturo Cavaliere; e la Direttrice sanitaria della ASL di Frosinone, Maria Giovanna Colella.

L’Assessore della Regione Lazio Massimiliano Maselli ha dichiarato: