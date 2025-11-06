Progetto SOLEIL: contro sfruttamento lavorativo più servizi CPI Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il 10 novembre alle 11:30 presso il CPI di Primavalle e l’11 novembre alle 10:00 presso il CPI di Latina verranno presentati, nell’ambito del progetto SOLEIL, i nuovi One Stop Shop che verranno attivati all’interno di 6 Centri per l’Impiego dislocati in tutte le province del Lazio e le unità mobili per offrire supporto legale, orientamento ai servizi, inclusione sociale e contrastare attivamente lo sfruttamento lavorativo.

Presente all’appuntamento l’Assessore regionale al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica, Giuseppe Schiboni.

Il progetto interregionale SOLEIL, Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale per un Sistema Legale, di cui la Regione Lazio è capofila è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, FSE+.

Lo stesso si inserisce nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021/2027 e rappresenta un’iniziativa strategica per la promozione della cultura della legalità e il contrasto allo sfruttamento lavorativo.

L’obiettivo è favorire percorsi di integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa rivolti ai cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento.

L’Assessore Schiboni spiega:

L’attivazione di One Stop Shop rappresenta un passo concreto verso l’integrazione, offrendo spazi di ascolto, orientamento e accompagnamento realizzati in sinergia con la rete dei servizi pubblici e territoriali.

L’obiettivo è garantire un sostegno completo ai percorsi di autonomia di chi vive situazioni di fragilità e vulnerabilità. Il servizio è rivolto ai cittadini di Paesi Terzi vittime, o potenziali vittime, di sfruttamento lavorativo e nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei Centri per l’Impiego come punto di accesso integrato per favorire una rapida e sostenibile inclusione socio-lavorativa.

“Con SOLEIL vogliamo dire NO allo sfruttamento e SÌ alla dignità e ai diritti di chi lavora” è il messaggio che accompagna il lancio del progetto, simbolo di un impegno concreto per costruire un sistema del lavoro più giusto e inclusivo.

Le sedi dei One Stop Shop, Latina, Frosinone, Ostia, Primavalle, Rieti e Viterbo, saranno aperte tutti i martedì, mentre il giovedì solo su appuntamento, e offriranno un’ampia gamma di servizi integrati, tra cui orientamento legale, mediazione linguistica e culturale, orientamento e accompagnamento al lavoro, assistenza socio-sanitaria, supporto psicologico, supporto alla regolarizzazione, formazione e work experience e orientamento all’autonomia abitativa.

L’équipe multidisciplinare, messa a disposizione dai partner di progetto ANCI Lazio e ARCI, sarà a disposizione per accogliere i beneficiari e fornire un supporto personalizzato, offrendo strumenti e percorsi mirati per l’inserimento nel mondo del lavoro e per il rafforzamento dei processi di inclusione sociale.