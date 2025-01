Progetto ‘P.S. Pagina Seguente’: call per autrici e autori under 30

Nato da un’idea di Pier Lorenzo Pisano, organizzato dal Gruppo della Creta in collaborazione con il TeatroBasilica di Roma. Candidature aperte fino al 27 gennaio 2025

Se hai meno di 30 anni e sei appassionato di scrittura teatrale, ‘P.S. Pagina Seguente’ è il progetto che fa per te.

Nato da un’idea di Pier Lorenzo Pisano, organizzato dal Gruppo della Creta in collaborazione con il TeatroBasilica di Roma, questo progetto è pensato per i giovani autori e le giovani autrici per la creazione di un nuovo testo teatrale.

Questo non è un premio. È un sostegno economico e di sviluppo alla drammaturgia contemporanea. Pensato da chi scrive per chi scrive, ‘P.S. Pagina Seguente’ garantirà ai progetti selezionati un sostegno economico alla scrittura, tutoraggio, incontri e lettura dei lavori in sviluppo per favorire il dialogo col mondo teatrale e la possibilità di messa in scena.

Visto il successo dell’edizione 24/25 di ‘P.S. Prima Stesura‘, quest’anno ospitiamo una nuova versione del progetto migliorata e ampliata, dal titolo ‘P.S. Pagina Seguente’, in collaborazione con Lucia Medri, Pier Lorenzo Pisano, Anton Giulio Calenda, Teatro Biblioteca Quarticciolo e Carrozzerie N.O.T.

Che cos’è ‘P.S. Pagina Seguente’?

Non è un concorso, ma un vero e proprio percorso di sviluppo professionale per scrittori emergenti.

Il progetto si propone di accompagnarti nella scrittura del tuo testo teatrale attraverso:

• sostegno economico per la scrittura;

• tutoraggio personalizzato con esperti del settore;

• letture pubbliche per entrare in contatto con il mondo teatrale.

Grazie a questa call, avrai la possibilità di sviluppare una drammaturgia inedita in un contesto dinamico e stimolante, con il supporto di professionisti e la possibilità di entrare in dialogo con la critica teatrale.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti aventi sede a Roma, per progetti di ricerca e sperimentazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e della formazione. Stagione 2024/2025 – promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale.

Come partecipare?

Per candidarti, invia entro il 27 gennaio 2025 i seguenti materiali via email a p.s.drammaturgia@gmail.com:

• soggetto: una sintesi della trama o dell’idea alla base del tuo progetto, max 3000 battute;

• esempio di scrittura: un dialogo tra personaggi, l’inizio del testo o comunque una possibile forma che si vorrebbe utilizzare/esplorare per il testo da scrivere che vuoi sviluppare, max 4.500 battute;

• curriculum vitae;

• Lettera motivazionale: spiegaci perché questo progetto è importante per te, max 2000 battute;

• modulo di iscrizione: scarico il modulo qui

Tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF, in un’unica email con oggetto: P.S. Pagina Seguente – Cognome – Titolo del progetto. È possibile partecipare con un solo progetto inedito. Prima dell’annuncio dei sei soggetti selezionati i tutor si riservano la possibilità di richiedere un colloquio conoscitivo.

Le fasi di ‘P.S. Pagina Seguente’

1. Selezione dei progetti entro il 27 gennaio:

Dopo la chiusura delle iscrizioni, sei progetti saranno scelti per entrare nella fase di sviluppo.

2. Prima fase di sviluppo febbraio – marzo:

Ogni autore selezionato riceverà una commissione di 250 euro lordi per sviluppare una scena del suo soggetto. Parteciperai a tre incontri di feedback con i tutor del progetto. Il 17 marzo, la scena prodotta durante gli incontri sarà presentata al pubblico presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma a cura degli attori del Gruppo della Creta.

3. Seconda fase di sviluppo marzo – maggio:

Saranno selezionati un numero massimo di tre soggetti tra i sei che hanno partecipato alla prima fase.

Ogni autore riceverà come secondo step di sviluppo una commissione di 1000 euro lordi per la scrittura di una prima stesura del testo teatrale. Durante i tre mesi, parteciperai a incontri di monitoraggio e supporto alla scrittura, per affinare il testo e prepararti alla fase finale.

4. Fase finale 15 maggio 2025:

I testi finalisti saranno letti al pubblico in un evento conclusivo al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Per ogni testo sarà presentato un estratto di circa 15 minuti: l’obiettivo non è presentare un lavoro finito, ma condividere con il pubblico i risultati del percorso di scrittura e avviare un dialogo con il sistema teatrale e la critica.

Cosa succede dopo?

I testi sviluppati saranno considerati dalla direzione artistica del TeatroBasilica per una possibile produzione nella stagione teatrale 2026/27. La proprietà dei testi resterà comunque degli autori.

Uno dei testi sviluppati attraverso il bando dell’anno scorso, ‘P.S. Prima Stesura’, ‘Radicchio e noci in caso di morte’ di Rebecca Righetti, sarà prodotto nella stagione 25/26 da TeatroBasilica.

Inoltre, le direzioni artistiche del Teatro Biblioteca Quarticciolo, Antonino Pirillo e Giorgio Andriani, e di Carrozzerie N.O.T., Maura Teofili e Francesco Montagna, parteciperanno al processo di selezione dei progetti. Terranno in considerazione il sostegno di uno dei testi attraverso una residenza artistica o una ospitalità nella loro stagione 2025/26.

Eventi in programma

• 17 marzo 2025: presentazione dei lavori in progress al Teatro Biblioteca Quarticciolo

• 15 maggio 2025: evento finale con lettura degli estratti al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Entrambi gli eventi sono gratuiti, con ingresso fino a esaurimento dei 156 posti disponibili.

Come raggiungere i teatri

• TeatroBasilica:

Metro A e C, fermata San Giovanni

Bus: 16, 360, 51, 81, 85

• Teatro Biblioteca Quarticciolo:

Tram 14

Bus: 450, 451, 508, 543

Per ulteriori dettagli, scarica il bando completo qui.

Non perdere quest’opportunità.

Partecipa a ‘P.S. Pagina Seguente’ e inizia il tuo viaggio nel mondo della drammaturgia contemporanea: noi siamo qui per supportarti!