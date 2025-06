Progetto ‘Mare Sicuro’: rafforzata vigilanza lungo le coste del Lazio

Ciacciarelli: ‘Promuovere la cultura della prevenzione nelle aree costiere e litoranee laziali’

La Giunta Regionale del Lazio, su proposta dell’Assessore Pasquale Ciacciarelli, ha approvato un atto di indirizzo rivolto alle associazioni di Volontariato di Protezione Civile finalizzato a consentire la realizzazione del Progetto ‘Mare Sicuro’ per l’estate 2025.

Il progetto prevede il diretto coinvolgimento delle organizzazioni di Protezione Civile nello svolgimento di attività di vigilanza e di prevenzione dei rischi nelle aree costiere e litoranee laziali in collaborazione con la Capitaneria di Porto quale organo deputato per il soccorso in mare e sicurezza della navigazione.

