Progetto Infratel: supporto Comuni in digitalizzazione infrastrutture

Lenzi: ‘Un’opportunità importante per digitalizzare senza costi i dati delle proprie infrastrutture’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Invito tutti i Comuni toscani interessati a partecipare al nuovo progetto ‘Supporto ai Comuni’ promosso da Infratel Italia. Si tratta di un’opportunità importante che consentirà ai Comuni sotto i 50mila abitanti di digitalizzare senza costi i dati delle proprie infrastrutture, disporre di una mappatura aggiornata delle reti e migliorare la programmazione degli interventi sul territorio.

Con queste parole l’Assessore regionale a lavoro e innovazione tecnologica Alberto Lenzi richiama l’attenzione degli enti locali toscani sulla nuova iniziativa avviata da Infratel Italia, la società pubblica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che realizza e gestisce i principali programmi nazionali per le infrastrutture digitali.

Lenzi aggiunge:

La Regione Toscana sostiene con convinzione questo percorso perché la digitalizzazione delle reti e delle infrastrutture rappresenta un tassello fondamentale per rendere più efficiente l’azione amministrativa e favorire lo sviluppo dei territori. Grazie a questo progetto anche i Comuni più piccoli sino a quelli di medie dimensioni potranno accedere gratuitamente a servizi specialistici che sarebbe stato difficile attivare autonomamente.

Il progetto consentirà ai Comuni di ottenere supporto tecnico per la raccolta, il rilievo e la digitalizzazione dei dati relativi alle infrastrutture di competenza comunale, come reti idriche, fognarie e di illuminazione pubblica, e per il successivo caricamento nel Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, SINFI.

Le richieste potranno essere presentate sulla piattaforma SINFI a partire dall’8 giugno 2026 e saranno accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di arrivo.