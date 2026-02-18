Progetti Scuola ABC: Monica Guerritore al Multisala Moderno di Rieti

Il 19 febbraio proiezione del film ‘Anna’, cui seguirà il dibattito con la regista e attrice Monica Guerritore, moderato dal critico cinematografico Federico Pontiggia

Dopo gli incontri a Roma con Riccardo Rossi, Gabriele Mainetti, Luisa Ranieri, Daniele Vicari, Gabriel Montesi, Andrea Fuorto ed il produttore Pier Giorgio Bellocchio, fa tappa a Rieti, ‘Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine’.

La linea tematica dei Progetti Scuola ABC è dedicata al cinema e all’audiovisivo, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, degli istituti professionali e degli Enti IeFP e CFP di Roma e del Lazio, che nasce per ripercorrere il Novecento attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale e che vuole anche approfondire ciò che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni che su grande schermo rivelano tutta la loro complessità.

Il cinema è infatti un linguaggio universale, fatto di storie e personaggi, vite e paesaggi, ma è anche, quasi per vocazione naturale, uno specchio deformante e insieme fedele di ciò che accade nelle nostre società.

Domani, giovedì 19 febbraio la regista e attrice Monica Guerritore, dopo aver incontrato gli studenti e le studentesse delle scuole di Roma, incontrerà al Multisala Moderno, 450 alunni e alunne delle scuole superiori di Rieti, dopo la proiezione del film ‘Anna’, cui seguirà il dibattito moderato dal critico cinematografico Federico Pontiggia.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Circolo dei lettori dell’IIS ‘C. Rosatelli’, che da anni partecipa ai progetti ABC.

Nel film, suo esordio alla regia, presentato in anteprima alla 20a Festa del Cinema di Roma, la Guerritore veste i panni e racconta la storia della celebre attrice Anna Magnani, icona assoluta, una delle migliori interpreti italiane di sempre, forse la migliore. Anna Magnani era semplicemente La Magnani per tutti gli italiani, Nannarella per tutti i romani.

‘Anna’ è il primo vero biopic dedicato all’attrice romana, una figura complessa, sempre contro tutto e tutti, la prima attrice italiana a vincere l’Oscar e nonostante questo finita presto nel dimenticatoio del cinema italiano.

‘Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine’ è promosso dall’Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica della Regione Lazio nell’ambito del PR FSE+ Lazio 2021/2027 con l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale attraverso Zètema Progetto Cultura, in partenariato con Giornate degli Autori, Fondazione Roma Lazio Film Commission, Cinecittà e la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura.

Per maggiori informazioni:

https://www.progettoabc.it/

https://www.facebook.com/ProgettoABC

https://www.instagram.com/progetto_abc/