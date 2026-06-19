Progetti del Comune Napoli avanzano: si apre fase per nascita nuovi DUC

Importo complessivo pari a 170.000 euro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta Regionale della Campania ha pubblicato l’elenco delle proposte progettuali ammissibili al finanziamento nell’ambito dei programmi dedicati ai Distretti Urbani del Commercio, riconosciuti ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 (BURC n. 83 del 17/11/2025 – Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 95 del 14/11/2025).

Sono stati ritenuti idonei i progetti presentati dai Distretti Urbani del Commercio del Comune di Napoli:

Distretto dello Shopping e del Divertimento – Fuorigrotta

Distretto La Via del Mare

per un importo complessivo pari a 170.000 euro.

Parallelamente, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione e alla costituzione di nuovi Distretti Urbani del Commercio, DUC, sul territorio cittadino, in attuazione della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 – Testo Unico sul Commercio.

Si tratta di passaggi strategici nel percorso avviato dall’Ente per la creazione in tutta la città dei Distretti Urbani del Commercio, strumenti di programmazione e sviluppo capaci di:

rafforzare la competitività del sistema commerciale locale;

promuovere processi di rigenerazione urbana;

valorizzare le peculiarità economiche, sociali e culturali dei quartieri.

Attraverso il coinvolgimento di operatori economici, associazioni di categoria, realtà imprenditoriali e altri soggetti interessati, l’Amministrazione – in collaborazione con la Regione Campania – intende definire una strategia condivisa di sviluppo territoriale, orientata al rilancio delle attività commerciali, alla qualificazione degli spazi urbani e al rafforzamento dell’attrattività della città.

L’Assessore al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, dice:

Il riconoscimento dei progetti presentati dai nostri Distretti Urbani del Commercio e l’avvio della procedura per la nascita di nuovi D.U.C. confermano la volontà dell’Amministrazione di sostenere con forza il tessuto produttivo cittadino. Vogliamo costruire, insieme agli operatori e alle comunità locali, un percorso che valorizzi le identità dei territori e favorisca nuove occasioni di crescita economica e sociale. Invito tutti i soggetti interessati a partecipare attivamente: è un percorso che può generare benefici diffusi per l’intera città.

L’Avviso pubblico, con requisiti di partecipazione, modalità di presentazione delle candidature e scadenze procedurali, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Napoli www.comune.napoli.it, nella sezione dedicata al Servizio SUAP e sull’Albo Pretorio online.