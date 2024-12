Proclamati i vincitori dei premi Tuttoteatro.com 2024

Riceviamo e pubblichiamo.

Con la proclamazione dei vincitori, si sono conclusi i Premi Tuttoteatro.con 2024 che, per cinque giornate, hanno ospitato la selezione in concorso, accanto a spettacoli fuori concorso, proiezioni, dibattiti, laboratori e mostre.

La giuria del ‘Cappelletti’ e del ‘Nicolini’ ha espresso così le sue motivazioni:

Lettere dall’aldilà è un’esplorazione drammaturgica di temi centrali e poco frequentati sulle nostre scene come quelli del lutto e della religiosità, affrontati, nello studio che abbiamo visto, con pensosa leggerezza di tono in dialettica con la potenza del soggetto, con attenzione alla parola e alla ricezione del pubblico.

La stessa giuria ha proseguito con il conferimento del Premio Tuttoteatro.com ‘Renato Nicolini’, undicesima edizione a Claudio Longhi con le seguenti motivazioni:

Ha associato al Piccolo Teatro di Milano un numeroso gruppo di artisti non convenzionali, creando una comunità creativa alla quale dovrebbero guardare come esempio i cartelloni dei teatri pubblici e dei festival italiani.

Sembra la fotografia di Claudio Longhi, a cui è attribuito il premio quest’anno. Longhi, studioso di vaglia, professore ordinario (in congedo) al Dams di Bologna, regista che esplora le possibilità politiche del teatro in modo originale, prima come direttore di Emilia Romagna Teatro e ora del Piccolo Teatro di Milano, con il proposito di rinnovare la funzione pubblica del teatro, ha cercato collegamenti vivi con le realtà, anche internazionali, che circondano il mondo dell’arte scenica, realizzando incontri e seminari di approfondimento, festival, interventi in profondità nei territori.

La giuria del Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser, sesta edizione, composta da Federico Betta, Chiara Lagani, Claudio Morici, Marina Pellanda, Leopoldo Santovincenzo, segreteria Elisabetta Mancini, ha invece eletto vincitore RMX di Angelini – Pagani – Santameria, con la seguente motivazione:

Con i suoi elementi costitutivi (sguardi, selfie, testo, arditi tagli di montaggio e musica), il teaser aggredisce la percezione dello spettatore, in una sintesi che non duplica o ripercorre lo spettacolo teatrale, ma ne trasmette l’energia nervosa e la complessità concettuale. I corpi dei performer e la loro riflessione digitale si incastrano così componendo un’esperienza immersiva che colpisce a livello viscerale.

Mettendo in scena la dialettica tra un mondo fisico, algido e asettico e un universo artificiale, rumoroso e colorato, il teaser vincitore non elude la complessità inscritta nel confine tra analogico e digitale, corpo e immagine, purezza e confusione.

La giuria popolare del Premio Tuttoteatro.com ‘Dante Cappelletti’, formata dai partecipanti al laboratorio di guida alla visione condotto da Gigi Borruso, ha scelto di premiare ‘Non è uno sport acquatico’ di Daniele Parisi

per la qualità drammaturgica, la finezza interpretativa che, con originalità, reinterpreta una certa tradizione attoriale; per aver dato vita a una giostra di personaggi della quotidianità piccolo borghese con ironia, dietro cui fa capolino la spaesata poesia del protagonista-narratore; per il gioco delle sonorità che si fanno gesto e ambiente; per la delicatezza con cui viene fuori anche una feroce satira delle relazioni umane in un contesto, come quello di un condominio, metafora delle tante società chiuse nelle quali ci dibattiamo.