Processo omicidio di Angelo Vassallo: devastanti parole del PM

Riceviamo e pubblichiamo.

Le parole pronunciate questa mattina dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno, che ha affermato come l’inchiesta non abbia trovato omertà ma una ‘mancanza di umanità’, colpiscono profondamente.

A dichiararlo è Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore:

Lo Stato deve dare un segnale concreto: accelerare le indagini sul traffico di droga e garantire che la giustizia arrivi senza ulteriori ritardi. Non possiamo più permettere che inerzia o silenzi calpestino la memoria di chi ha sacrificato tutto per il bene comune.

Angelo è stato lasciato solo, prima e dopo la sua uccisione, nonostante abbia dedicato la vita alla comunità. Il Sistema Cilento ha imbrigliato anche le coscienze.

Il Vicepresidente Massimo Vassallo aggiunge:

Il Sistema Cilento è uno Stato nello Stato. La Commissione Antimafia e il Comitato costituito devono proseguire il proprio lavoro con celerità. Non c’è più tempo da perdere: la comunità, la legalità e la memoria di Angelo sono in gioco.

La Fondazione Angelo Vassallo sarà presente in aula giorno dopo giorno, perché la giustizia non è un atto formale. È un dovere morale e civico verso la comunità.