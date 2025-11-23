Problemi accesso ai seggi Istituto Casanova – Costantinopoli di Napoli

Allestita una cabina elettorale all’ingresso di via Longo
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
L’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per risolvere il problema, riscontrato dalle persone con difficoltà motorie, di accedere ai seggi allestiti nell’Istituto scolastico Casanova – Costantinopoli di piazza Cavour.
Il guasto all’ascensore, occorso nell’immediata vigilia delle operazioni di voto, ha reso difficile raggiungere il terzo piano della struttura. I tecnici intervenuti per verificare l’entità del danno hanno comunicato l’impossibilità di ripristinare il funzionamento dell’impianto in tempi rapidi.
Nell’immediatezza, è stata disposta l’apertura dell’ingresso di via Maria Longo, che dà accesso diretto al secondo piano.
Qui, inoltre, informate l’Amministrazione comunale e la Prefettura, è stata allestita una cabina elettorale che consente di esercitare il diritto di voto agli elettori impossibilitati a raggiungere il piano superiore.