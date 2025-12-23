Pro Loco, dalla Regione Toscana 350mila euro di contributi straordinari

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione Toscana ha approvato con decreto l’elenco dei soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari alle associazioni Pro Loco toscane – anno 2025, destinando complessivamente 350mila euro a sostegno delle attività di promozione del patrimonio storico, artistico e culturale dei territori.

Dopo le verifiche di ammissibilità, 283 associazioni Pro Loco sono risultate idonee e riceveranno ciascuna il contributo di 1.236, 75 euro, assegnato in misura uguale a ogni soggetto ammesso. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 61 della legge regionale 45/2025, che riconosce il ruolo fondamentale delle Pro Loco nella valorizzazione e nella promozione culturale della Toscana, sostenendone anche l’adeguamento organizzativo e gestionale.

L’Assessore alla cultura con delega al turismo culturale, Cristina Manetti, ha dichiarato

Sarà molto importante il contributo che potrà apportare anche il mio assessorato alla cultura proprio per mettere in evidenza ciò che la nostra Toscana ha da mostrare ai nostri cittadini e non solo in termini culturali, ma anche un impegno intersettoriale con il turismo, argomento di cui si sono sempre molto impegnate tali associazioni.