Primo stop stagionale per la Cesport: il Volturno si impone per 7 – 6

Partita equilibrata che gli ospiti si aggiudicano con grande merito

Riceviamo e pubblichiamo.

Prima sconfitta in campionato per la Cesport, che viene battuto in casa dal Volturno per 7 – 6 al termine di una partita equilibrata che gli ospiti si aggiudicano con grande merito, grazie ad una difesa quasi perfetta ed una conduzione del gioco che la Cesport ha fatto fatica a reggere.

Da sottolinea l’assenza di Dario Esposito, miglior marcatore dei gialloblù, per i partenopei, ma tra i tanti errori in attacco ed i grandi meriti degli avversari, c’è solo sa fare i complimenti a Mauro Occhiello ed i suoi ragazzi per aver centrato la vittoria.

Cesport in avanti per due volte nella prima frazione grazie a Bouchè, il Volturno ha la forza di portarsi in vantaggio ma con l’uomo in più ristabilisce la parità per il 3 – 3 dopo i primi sette minuti.

Nel secondo quarto le cose cambiano, il Volturno comincia a dettare i tempi, la Cesport sembra in difficoltà, soprattutto in attacco, di Femiano dai cinque metri l’unica rete gialloblù con gli ospiti avanti 5 – 4 a metà gara.

Volturno per la prima volta sul più due dopo il cambio campo, Bouchè accorcia, sul finire di frazione la Cesport spreca, il Volturno dai cinque metri sul capovolgimento no per il 7 – 5 a sette minuti dal termine.

Una grande conclusione di Alessandro Esposito tiene vive le speranze della Cesport, Orbinato a trenta secondi dalla fine neutralizza un rigore ma i partenopei non riescono a trovare il gol del pareggio.

Termina 7 – 6 per il Volturno che agguanta la Cesport al secondo posto in classifica a meno uno dalla Prota Giurleo.

Giunti al giro di boa, la Cesport tornerà in acqua sabato 18 marzo alle 17:00 contro il Sporting Club Salerno alla piscina Vitale.

Cesport Italia – S. C. Volturno 6 – 7

(3 – 3; 1 – 2; 1 – 2; 0 – 1)

Cesport: Torti, Di Maro, Pasquariello, Perrotta, Bouchè 3, Soprano, Corcione C., Printsios, Corcione R., Esposito A. 1, Grazioso, Femiano 2, Orbinato. All. Gagliotta

S. C. Volturno: Napolitano, Pagano 1, Della Monica, Della Peruta 3, Berlammi, Carnevalis 1, Mastrangelo, Piccolo, Dell’Atti 2, Gioia, Sarnataro, Ventura, Stavolo. All. Occhiello

Arbitro: Rovandi