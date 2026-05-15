Primo quadrimestre 2026: 1.224 verbali elevati da ASIA Napoli

Manfredi: ‘Insieme agli sforzi per la raccolta la cultura del rispetto delle regole’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Dall’inizio dell’anno in corso fino al 30 aprile, sono 1.224 i verbali elevati da ASIA Napoli per illeciti amministrativi legati a un errato smaltimento dei rifiuti, per una cifra complessiva di circa 172.400 euro.

Nel solo mese di aprile i verbali sono stati 397, per un ammontare totale di 53.941 euro. Nell’intero 2025 gli ispettori ambientali di ASIA in servizio hanno sanzionato 4.475 illeciti, per un valore complessivo di 595.400 euro.

Le principali irregolarità riscontrate nei primi quattro mesi del 2026 riguardano il mancato rispetto degli obblighi di pulizia e differenziazione dei rifiuti da parte di ristoranti, bar, supermercati, imprese edili, studi professionali e altre utenze; il conferimento dei rifiuti con modalità diverse da quelle previste; l’esposizione fuori orario dei bidoncini per la raccolta differenziata; l’errato deposito di cartoni e imballaggi terziari, ad esempio pedane o pallet, classificati come rifiuti speciali.

Nel primo quadrimestre del 2026 il maggior numero di sanzioni è stato notificato nelle Municipalità di San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale, 280; Chiaia, Posillipo e San Ferdinando, 278; Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto e San Giuseppe,195.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sottolinea:

Gli sforzi messi in campo in questi anni per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti, tenendo pulita una città sempre in attività, devono essere accompagnati dalla cultura del rispetto delle regole. Come ASIA opera per efficientare il servizio, così i controlli sono quotidiani e sempre più capillari. La maggior parte dei cittadini è attenta alle regole e a loro va il nostro ringraziamento. C’è poi una parte di incivili che attua comportamenti non conformi. Il rispetto dell’ambiente deve diventare sempre più un patrimonio condiviso dell’intera comunità cittadina.

L’Assessore al Verde e alla Salute Pubblica, Vincenzo Santagada, dice:

Il lavoro continuo degli ispettori di Asia con il Comune rappresenta un presidio importante per la tutela del territorio. Accanto all’attività di controllo, è fondamentale rafforzare le azioni di sensibilizzazione, per favorire comportamenti sempre più corretti da parte dei cittadini.

L’Amministratore Unico di ASIA Napoli, Domenico Ruggiero, spiega: