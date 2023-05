Primo maggio, a Napoli interviene l’UGL Basilicata

Tema della manifestazione: ‘Viaggio nel Futuro, Legalità e Lavoro’

L’UGL quest’anno ha celebrato il Primo maggio a Napoli con una tradizionale manifestazione di piazza, che ha visto protagonisti tutti, da nord a sud, di una grande festa corale. La location è stata il suggestivo Lungomare partenopeo con il tema della manifestazione: Viaggio nel Futuro, Legalità e Lavoro.

Dalla Basilicata in occasione della Festa sono partiti quattro pullman, da Potenza, Matera e Policoro (MT), con lavoratori lucani dell’UGL alla volta della città Partenopea dove l’evento ha coinvolto ospiti illustri del mondo politico, sindacalisti e cittadini in un lungomare stracolmo di simpatizzanti UGL.

Perché la Lucania e tutto il Mezzogiorno non siano dimenticati e perché lo sviluppo, conseguente ad una vera ripresa, non può esserci e soprattutto non può prescindere dalla rinascita, economica e sociale, del Sud.

È il contributo dal palco della Segretaria Regionale dell’UGL Basilicata, Florence Costanza, che intervenuta, ha forte affermato:

Sulla festa del Lavoro, vogliamo far presente che nel nostro territorio, da Napoli, dal Sud, il 1° maggio è la festa più bella per chi lavora, perché è l’unico giorno di festa vero per i lavoratori, l’unico momento in cui si dedica davvero una giornata al lavoro che, è ciò che caratterizza l’uomo per tanto.

L’intera Regione necessita obbligatoriamente di passare all’attacco: essere consapevoli che oggi ancora più di ieri i lavoratori rispondono con fiducia solo a politiche serie e riconoscibili.

Si sono susseguiti gli interventi degli esponenti UGL in Basilicata tra cui, i segretari delle UTL Potenza e Matera, Giuseppe Palumbo e Pino Giordano, il Consigliere Nazionale UGL TLC Francesco Stigliano e il dirigente Angelo Lardo, il Segretario Provinciale UGL Giovani Matera Domenico Giordano, i quali unitamente alla posizione regionale hanno sottolineato con chiarezza dal palco:

