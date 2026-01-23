Primi dati ARPAT 2025 sulla qualità dell’aria

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

In attesa della verifica completa di tutti i dati raccolti dalla Rete regionale di monitoraggio della Qualità dell’Aria della Regione Toscana nel 2025, ARPAT l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha anticipato lo scorso 16 gennaio in un comunicato stampa i dati rilevati per l’anno 2025 sugli elementi inquinanti storicamente più critici ovvero PM, biossido di azoto, NO₂, e ozono, O 3.

Le prime analisi evidenziano una generale diminuzione degli sforamenti da PM 10, PM 2,5 e biossido di azoto nelle varie province toscane, collegati anche alle strategie integrate attuate negli ultimi anni dalla Regione Toscana e dalle amministrazioni locali sul tema della qualità dell’aria.

Dove attuate con maggior efficacia e in posizioni geografiche più favorevoli, le politiche di mobilità sostenibile e la transizione energetica dimostrano di produrre risultati concreti, come dimostrato ad esempio dalla riduzione delle emissioni di biossido di azoto a Firenze.

L’Assessore Barontini dichiara:

Siamo soddisfatti di questi dati in miglioramento. Tuttavia non si può abbassare la guardia, poiché permangono criticità in alcuni livelli, ad esempio l’ozono, che supera i limiti normativi in alcune aree, e le concentrazioni di PM 10, in particolare nella piana di Lucca, dove la geografia e le condizioni meteorologiche favoriscono l’accumulo di inquinanti.