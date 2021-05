Il singolo esalta la forza di reagire con un messaggio al mondo femminile e non solo

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Primavera’, nuovo singolo degli Out For Summer, un brano pensato per il mondo femminile, parla in particolare di una donna che viene a conoscenza della sua forza grazie allo scontro con le delusioni della vita.

Pur in un momento di difficoltà, infatti, inizia a vedere la moltitudine di colori del mondo che la circonda. Proprio come un fiore, inizia a distendere i suoi petali in una giornata di sole, mostrandosi in tutta la sua bellezza, ritrovando la semplicità nascosta dai suoi temporali interiori.

Metti il tuo abito più bello e danza anche nei giorni di pioggia

è questo il significato che anima ‘Primavera’.

Seppur ispirato ad un soggetto femminile, il messaggio di fondo rivela tutta la sua universalità: l’invito ad affrontare le difficoltà è infatti privo di genere ed è rivolto a tutti.

Il singolo è accompagnato da un video ufficiale realizzato da Geraldvision.

Out For Summer è un progetto nato nel 2016. La band inizia da subito a comporre inediti in italiano e rilascia nel maggio del 2017 il primo EP ‘Riparto da Zero’, contenente 4 tracce e con il quale si lanciano sulla scena pop punk italiana. Grazie a questo lavoro il gruppo inizia a suonare in gran parte del nord Italia, come al Legend Club di Milano o al Mu di Parma in apertura alla band inglese The Bottom Line.

Grazie alla cover di ‘Despacito’, condivisa dal canale Ghost Killer Entertainment, la band ottiene 1.5 milioni di visualizzazioni e nel Febbraio 2018 tiene un concerto in Francia. Nell’estate dello stesso anni il gruppo conquista un ottimo riscontro del pubblico e ricalca i palcoscenici francesi per un tour di 4 date, partecipa al festival Pop Punk Show nel quale condivide il palco con band di spessore come Melody Fall e Why Everyone Left, e suona al Teatro Ariston di Sanremo in occasione di Sanremo Rock.

Nel maggio 2019 esce un nuovo disco, ‘Notti di Follia’, accompagnato da un release show alla Tenda di Modena, e che ottiene oltre 20 mila stream su Spotify.

Con questi nuovi brani il gruppo riesce ad affermarsi nella scena pop punk italiana e aprendo il concerto dei Finley al Campus Industry di Parma e suonando al Rock’n’Roll di Milano.

Nel 2020, dopo il lockdown, il gruppo inizia a comporre nuovi brani e a Novembre dello stesso anno pubblica il singolo ‘Radio 76’ con distribuzione Sony Music Italy, che ottiene oltre 30.000 stream su Spotify. Nell’aprile 2021, la band pubblica il singolo ‘Primavera’.