Primavera Lattea

Per la serie: “i cibi esoterici”, ho cercato di studiare l’alimento utilizzando il Metodo iniziatico, approfondendone la dimensione simbolica, esplorandone i significati nascosti e tentando di avvicinarmi alla sua essenza più autentica.

Mentre l’Universo dispiega ancora una volta il suo velo più sottile e la Primavera prosegue a baciare il nostro emisfero con il suo soffio di rinascita, oggi, che Voi siate già stati toccati dalla Luce o che siate sempre curiosi affamati di senso, Vi parlo dalla Loggia Culinaria, non solo di un primario alimento, ma di ciò che questo cibo sussurra a chiunque abbia orecchie per ascoltare – o meglio occhi per leggere – sicuramente cuore per sentire e papille per degustare sapori di sapere, perché ogni boccone può diventare anche una piccola rivelazione, una chiave che apre porte nascoste dentro di noi, anche se non abbiamo mai varcato la soglia di un antico antro nascosto.

La bocca non è stracca se non sa di vacca.

Il latte, sgorgando ora dalla rinata libertà del brucare l’erba novella nei prati freschi dei pascoli rinverditi di primavera, sprigiona al massimo i suoi profumi, dettaglio che influisce moltissimo sulla qualità che diventa più ricca, più aromatica, più viva.

E mentre il pastore conduce le sue bestie nei campi ancora umidi di rugiada, il latte si fa veicolo di ciò che è possibile definire il gusto della Verità, permettetemi dunque di condurvi un po’ più in profondità nel mistero del latte.

Questo bianco elisir, che ogni creatura ha assaporato al primo respiro della vita, come un battesimo alimentare imprescindibile, è ben più di un nutrimento: è il più essenziale, è il sapore stesso dell’origine, così universale da cancellare ogni confine tra dolce e salato, tra ciò che rallegra il palato e ciò che lo placa e simbolo vivente della Madre Cosmica che torna a nutrire dopo ogni “inverno” della nostra esistenza, rappresentando la grazia incondizionata, la Sapienza che allatta il rinato.

Il latte è materno, gratifica, appaga, porta piacere e rilassamento, soddisfa i bisogni di sopravvivenza del corpo ma, al contempo, ci consente di entrare in relazione con le emozioni trasmesse dalla madre: il latte in particolare quindi ci riporta alla prima relazione affettiva importante e ci rimanda simbolicamente alla qualità di quel sentimento.

Attraverso il cibo passano energie: il modo in cui viene pensato e a quali sentimenti lo associamo, il tipo di ingredienti utilizzati, l’attenzione, la cura e il tempo nel cucinare, l’intenzione presente nel momento in cui lo si lavora e si mette nel piatto, fanno la differenza e diventano, essi stessi, qualità, sapore e nutrimento che si aggiunge ai nutrienti tradizionalmente intesi, assieme ad un calore e un senso di premura e protezione che fanno sentire al sicuro.

Il bicchiere di latte prima di coricarsi Vi dice qualcosa? Anche la più diffusa intolleranza al lattosio può avere una qualche correlazione?

Io conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli Egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele.

Sacra Bibbia, Esodo 3,7-8

Il latte è sempre stato visto come un nettare sacro, un po’ come il miele. Nell’Antico Egitto era associato alla dea Bat, che aveva sembianze bovine. Era la dea dell’unione e dell’equilibrio tra alto e basso.

Rimanendo in zona, i testi storici ci parlano anche dell’abitudine di Cleopatra di farsi il bagno nel latte: oltre alle proprietà emollienti, nutrienti e idratanti, voleva forse integrare l’archetipo della Dea, il potere e la saggezza del femminile?

Eppure, proprio perché così puro e vitale, è fragile come un sogno al risveglio; senza le cure della natura o dell’uomo, si perde rapidamente, e in tempi antichi – quando né freddo né fiamma lo proteggevano – questo rischio diventava spreco di una ricchezza, fonte di sopravvivenza.

Immaginate millenni fa un viaggiatore, un pastore nomade che attraversa vaste pianure, sotto un sole implacabile; con sé ha otri ricavati dagli stomaci di capretti, riempiti di latte fresco e il dondolio dell’animale – asino, mulo o cammello – agita il contenuto.

Il calore fa il resto, e quando l’uomo si ferma scopre che il latte non è andato a male, ma si è addensato, trasformato in qualcosa di solido, trasportabile, duraturo; formaggio grazie a quel misterioso agente, il caglio, che gli antichi estraevano proprio da quegli stessi giovanissimi stomaci.

In quell’istante, senza saperlo, l’umanità aveva trovato un’altra chiave per portare con sé la vita durante le migrazioni e per nutrire intere tribù in cammino verso terre sconosciute.

Il caglio non è stato mai celebrato nei libri di storia come la ruota o il fuoco, eppure ha permesso a popoli interi di esplorare, colonizzare, sopravvivere. E ancora oggi, quel gesto antichissimo si ripete: la cagliata bianca e tremula che otteniamo è la stessa alchimia rinnovata, il segno visibile che ciò che è deperibile può diventare duraturo, che l’effimero può essere salvato e condiviso.

Ma il caglio non è solo un accidente chimico. È l’archetipo stesso della metamorfosi: ciò che proviene dall’interno di un giovane stomaco, ancora intriso del latte che fu nutrimento, ora diventa capace di coagulare altro latte in una forma più stabile.

La tradizione ermetica avrebbe letto in questo gesto l’immagine del sapere liquido che, toccato dal fuoco nascosto di una sofferenza iniziatica – il caglio è infatti separazione, si addensa in sapienza.

Così il latte insegna che non si diventa duraturi senza un agente che sappia interrompere l’innocenza originaria per donare corpo e tempo.

Il formaggio è memoria del latte, ma anche vittoria sulla sua caducità: una lezione che ogni cercatore impara quando accetta di lasciarsi coagulare da ciò che inizialmente lo ferisce.

Questo cibo antico appare in ogni cultura, presso ogni popolo. Già tremila anni prima di Cristo, in terre lontane, sacerdoti erano raffigurati mentre lo preparavano come atto sacro, con gesti precisi e devoti.

Secoli dopo, il latte fu guardato con sospetto nelle terre mediterranee anche perché, lasciandolo ai bambini o al più ai barbari del nord, una antica scuola medica italica coniò il monito lapidario: “è sano soltanto quando la mano che lo porge è avara” ovvero in piccole dosi, preferibilmente a fine pasto in particolare per il formaggio; un consiglio abbastanza rispettato ancora oggi, pur vedendolo diffusamente come antipasto.

Caseus est sanus quem dat avara manus.

Dalla Scuola Medica Salernitana (XI – XII secolo) – la saggezza pratica degli antichi

Ma fu nei monasteri medievali che i formaggi conobbero la loro vera riscossa. I monaci, obbligati a giorni di magro senza carne, scoprirono in esso un’alternativa creativa, varia e gustosa.

In quelle cucine silenziose, tra regole severe e ingegno fervido, il cacio divenne strumento di rinascita interiore e nuovi significati come nutrimento del corpo che sosteneva lo spirito.

Con il Rinascimento il latte, assieme a derivati diretti e prodotti, guadagna ulteriore dignità anche nelle corti più splendide: cuochi di re e principi ne elencano decine di varietà diverse e persino signori colti e potenti del tempo li celebrano con fervore.

Per ognuno di noi, bere o mangiare il latte significa ricordare un gesto millenario, anzi rivivere un intero cammino simbolico. Non serve essere saggi culinari per comprendere: basta assaggiare una ricotta fresca, e sentire come si scioglie in bocca, lasciando che la sua dolcezza pulita levi via la pesantezza dei mesi freddi.

La ricotta in particolare, con la sua consistenza candida, è inizio di Albedo, il momento in cui la materia grezza dell’inverno raggiunge la sua purificazione, e rimanda all’idea di primitivo, di freschezza e di rispettosa abbondanza, ottenuta col calore gentile, come il sole primaverile, e la pazienza del casaro che attende con calma il siero che si separa.

E proprio perché così vicino alla terra e alla maternità, la ricotta candida divenne anche simbolo di umiltà. In antiche pale dipinte per l’Accademia della Crusca, che si dedicava a purificare la lingua, un sapiente scelse proprio una ricotta accanto a un pezzo di pane come propria impresa:

Per me non basto

scrisse, riconoscendo che nemmeno il più umile dei formaggi può bastare da solo, e che la vera sapienza nasce dall’incontro e dalla condivisione.

In tele d’arte, invece, la vediamo tra mani ruvide di contadini, mangiato con mestoli scomposti, quasi a ricordare che il dono più puro è spesso quello che arriva ai più semplici.

Il latte che si trasforma, il caglio che salva, la ricotta e il formaggio che accompagna l’uomo nelle sue migrazioni, ci insegnano proprio questo: nulla va perduto, la fragilità può diventare forza e che l’umile può contenere la grandezza.

È nominata perfino da Omero nell’Odissea come cibo per i momenti del bisogno dei suoi protagonisti ed è materia prodotta da Polifemo, il pastore per eccellenza, che nel suo antro conserva tutti gli strumenti per la lavorazione del latte e che riserva tutto il suo affetto non agli uomini, che anzi disprezza, ma al suo gregge, che, pure nel momento del dolore, accarezza con tenerezza.

Noi portavam: le aggraticciate corbe Cedeano al peso de’ formaggi, e piene D’agnelli e di capretti eran le stalle: E i più grandi, i mezzani, i nati appena, Tutti, come l’etade, avean del pari Lor propria stanza, e i pastorali vasi, Secchie, conche, catini, ov’ei le poppe Premer solea delle feconde madri, Entro il siere nôtavano. Qui forte i compagni pregavanmi che, tolto Pria di quel cacio, si tornasse addietro, Capretti s’adducessero ed agnelli Alla nave di fretta, e in mar s’entrasse. Ma io non volli, benché il meglio fosse: Quando io bramava pur vederlo in faccia, E trar doni da lui, che rïuscirci Ospite sì inamabile dovea. Racceso il foco, un sagrifizio ai numi Femmo, e assaggiammo del rappreso latte: Indi l’attendevam nell’antro assisi. Venne, pascendo la sua greggia, e in collo Pondo non lieve di risecca selva Che la cena cocessegli, portando.

Omero – Odissea IX, 276

Polifemo, custode solitario del formaggio, possiede l’arte della trasformazione ma non quella della relazione. Il suo cacio nasce dall’amore per il gregge, non dall’offerta all’altro.

E, forse per questo, Omero lo consegna alla cecità: perché chi trasforma senza condividere finisce per non vedere più la luce che abita nel dono. Il latte, quando si fa formaggio, chiede di essere spezzato con altri, non accumulato nell’antro.

E proprio dalla ricotta nasce un altro grande insegnamento simbolico: quando il latte si rapprende e il siero si divide, assistiamo a un piccolo miracolo: la materia si separa in una parte più densa e pura che resta e un’altra che scorre via.

È il simbolo universale della purificazione. La ricotta ci mostra che basta un po’ di calore gentile e un po’ di costanza per separare il superfluo e ottenere l’essenziale.

Così la natura ci ricorda che la purezza non si conquista con sforzi eroici, ma con la pazienza dedicata al lavoro persistente. Lo stesso accade per la maggior parte dei derivati: misura temperata mantenuta per la durata necessaria, oltre al caglio.

Ho chiesto al mio cameriere: “Questo latte è fresco?”. E lui rispose: “Signore, tre ore fa era erba!”

Phyllis Diller

Una menzione speciale devo farla al latte di montagna che ho trovato integro e genuino nella valle che mi ospita da qualche anno e con un balzo in Campania, pure imprescindibilmente alla Mozzarella di Bufala alla quale dedico un’affezione particolare.

Clifton Fadiman definisce il formaggio come

la corsa del latte verso l’immortalità.

Il latte è trasformazione, è parte del ciclo assoluto. Pensiamo a come si forma nei mammiferi, a cosa serve e come si ritrasforma in chi lo assume. Nel corpo della madre, il latte non è solo secreto, è distillato, è trasmutato, è ciò che del sangue diventa cibo.

I mammiferi portano questo miracolo dentro di sé: trasformano la propria essenza in sostanza per l’altro, in un passaggio che non è perdita ma generazione.

E a cosa serve, se non a fare da ponte? Il latte è il primo nutrimento che sta nel mezzo tra la madre, e il mondo. Insegna al corpo che il fuori esiste e può essere accolto, che il confine tra sé e non-sé può essere attraversato senza ferirsi.

Per questo il latte è il sapore stesso dell’origine. Lo riconosciamo istintivamente prima ancora di saperlo riconoscere, e forse per questo lo cerchiamo per tutta la vita in un boccone che conforta.

Chi lo assume non solo si nutre, il ciclo continua e lo trasforma ancora. Nel corpo di chi beve, il latte diventa sangue, linfa, energia, pensiero, persino sogno. Ciò che era uscito da un corpo entra in un altro e vi si rifà materia viva, tessuto, memoria.

È un cerchio che non si chiude mai: da sangue a latte, da latte a sangue, da latte a vita. Il latte partecipa a questo circuito antico, dove nulla si perde e nulla si spreca, perché la vita è solo continua trasmutazione.

E allora il latte ci insegna che trasformare significa dare nuova sostanza che dà diversa forma. Che il nutrimento non è mai solo chimica, ma è anche passaggio di legame. Che ogni cosa che accogliamo dentro di noi, se la sappiamo ricevere, può diventare altro da sé e tornare al mondo in forma nuova.

È l’arte di far diventare vita ciò che era già vita, in un movimento che non ha inizio né fine, solo continuo e paziente rinnovamento.

In questo periodo, mentre la natura si risveglia, anche noi siamo invitati a trasformarci. Assaggiamo con attenzione e presenza, lasciamo che ogni boccone parli e sentiremo dentro di noi quel sapore base che tutti abbiamo conosciuto dalla nascita.

Basta sedersi, aprire il cuore e lasciare che la Primavera, maestra silenziosa, ci nutra ancora una volta di Luce fatta anche di cibo latteo.

Il percorso dove ci porterà?

Stay tuned! Restate sintonizzati e direi anche sincronizzati!