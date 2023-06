Pride Day a Quarto (NA) tra show, musica e talk

Il 29 giugno al Quarto Nuovo con ospiti Gigio Rosa, Rosanna Iannacone, Carlo Cremona, Marco Taglialatela, Myky Petillo e Divinity da ‘Drag Race Italia’

‘Everywhere is Pride’: anche a Quarto (NA) si celebra l’orgoglio delle persone LGBTQIA+ con un evento inclusivo con tanti ospiti tra show, musica e talk a tema.

L’appuntamento è per giovedì 29 giugno dalle ore 16:00 al Centro Commerciale Quarto Nuovo, via Masullo, 76, per gridare forte:

L’amore non conosce sessi, solo persone.

A condurre ci sarà l’istrionico Gigio Rosa, speaker radiofonico, voce e volto conosciuto che

accompagnerà gli ospiti nel corso della giornata tra cui Divinity da ‘Drag Race Italia’ e il cantante Myky Petillo. Dj set by ‘The Queen’ Rosanna Iannacone in una ‘pride compilation’ scatenante.

Spazio all’approfondimento con un salotto culturale a cui parteciperanno Carlo Cremona, Direttore artistico e fondatore di OMOVIES Film Festival e Marco Taglialatela, docente gay e fondatore di i-Ken ONLUS, che racconteranno la loro esperienza nel corso degli anni.

Raccontano gli organizzatori:

Nonostante siano passati più di 30 anni, i pregiudizi sono ancora tanti. In 67 Paesi i rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso sono puniti per legge con pene carcerarie fino all’ergastolo, in 5 vige inoltre la pena di morte. Il nostro Paese non è da meno. I casi di violenza e discriminazione verso le persone con un altro orientamento sessuale sono un’emergenza anche in Italia, come spesso attestano le cronache.

Tra gli obiettivi dell’evento c’è quelle di far riflettere la gente.