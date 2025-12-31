Previsioni astrologiche per l’anno 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

Inizia un nuovo anno, per molti versi atteso, per altri temuto. I pianeti lenti nel 2026 avranno passaggi di segno permanenti, influenzeranno mode, percezioni e giudizi e ci porteranno sicuramente novità, non tutte fortunate, ma improntate a una profonda crescita interiore.

L’anno che verrà, il 2026, astrologicamente si prospetta lucido, consapevole, dinamico, pieno di trasformazioni interiori ed esterne.

Grandi i cambiamenti sociali, le crescite personali. L’intelligenza artificiale avrà un posto d’onore nel futuro dell’umanità, speriamo positivo, anche al nuovo non vale mai la pena di opporsi.

Per i segni di fuoco la seconda parte dell’anno ha più promesse di quanto possano aspettarsi.

I segni d’acqua sono più che sostenuti nel primo trimestre dell’anno nuovo e vivranno un periodo di relativa calma.

I segni di terra finalmente godranno di un anno sereno e tranquillo, in cui riprendersi e fare progetti per un futuro più da venire.

I segni d’aria avranno un anno dinamico, in cui non riusciranno o dovranno riuscire a stare dietro a Urano, che entrando ufficialmente con la tarda primavera nel segno dei Gemelli, li solletica, li sospinge senza sosta nel fare, nel pensare, nel concludere rifacendo.

Osserviamo, ora, più dettagliatamente le previsioni per il prossimo anno.

Ariete

La prima parte dell’anno che verrà

È frenata e nebulosa, imparerete a usare più la ragione che l’istinto e diverrete più consapevoli delle vostre possibilità, scegliendo di agire in modo oculato.

Se non vi adatterete alla situazione potreste incorrere in un grosso senso di frustrazione e sentirvi rallentati nella realizzazione delle cose che vi interessano.

Verso la metà dell’anno nuovo, con Giove, Saturno e Nettuno positivi, sentirete non solo il risveglio della primavera, ma anche quell’energia naturale che è la caratteristica del vostro segno.

Sarà il momento di affrontare e realizzare di tutto, non dovete avere paura di spingervi oltre il limite: è il vostro momento e durerà a lungo.

Per la fine dell’anno vi sentirete più forti e vi piacerà come e cosa avete costruito.

Plutone in Acquario vi regala nuove amicizie, Urano i cambiamenti epocali a cui sarete sottoposti. Giove in Leone e Marte favorevoli vi renderanno maturi, coraggiosi non solo a parole; applicherete l’autodisciplina, operando un forte cambiamento e un rinnovamento prima in voi stessi.

Tra aprile e giugno

Il vostro centro saranno i rapporti professionali. Ricordate: meglio che raccontiate voi i vostri successi che aspettare le lodi altrui.

Tra luglio e settembre

Fate la giusta revisione di ciò che va e di quello da aggiustare. Per chi lo cerca, sicuramente ci sarà l’amore, quello vero.

Tra ottobre e dicembre

Sarà fondamentale consolidare quanto ottenuto, chiudere, formalizzare raccogliere i risultati. Tra tutti, un progetto in particolare vi farà avere il massimo della visibilità.

Il consiglio

Operare su un metodo, sia in team che da soli, e fidarvi del suo utilizzo anche quando non ci riuscite, non cedete e ricominciate.

Toro

La prima parte dell’anno che verrà

Per voi è un anno di certezze, stabilità e decisioni che dureranno nel tempo, sarà molto forte la voglia di proteggere ciò che avete ottenuto con sacrificio e discernimento.

Urano nel segno da tempo ha sconvolto tutti i piani, ha scombussolato i poli della vostra vita, creando nuovi sé e cambiando intimamente la vostra personalità; non siete più ciò che eravate, siete l’uomo nuovo.

Questa fase così plastica si completerà a breve e vedrete che, in compenso, a essere dinamico sarà il denaro, che troverà il modo di finirvi in tasca.

Venere, vostra amica per antonomasia, nel vostro segno dal 31 marzo vi renderà sensibili all’amore e ai progetti di vita con la persona amata.

Intanto, il passaggio di Saturno e Nettuno in Ariete vi farà abbandonare quell’aria paciosa e buonista con cui tutti vi conoscono e scoprirete, a volte anche dolorosamente, che c’è chi trama contro di voi, mostrandovi una sola faccia della medaglia.

Plutone in Acquario vi darà la forza di ricominciare, di elevarvi e ritrovarvi: amici nuovi, compagnie nuove e, perché no, nuovi amori. Attenzione: da luglio Giove in Leone vi porta a fare spese per il vostro habitat o per l’immagine; sostenetevi, ma non a scapito del conto corrente.

Tra aprile e giugno

Sarete in fase operativa, dovete fare richieste, presentare proposte, investire su voi stessi, evitare di rimandare le cose che vi pesano. A volte sarà doveroso prendere posizione.

Tra luglio e settembre

Con l’arrivo dell’estate sarà fondamentale riflettere di più prima di agire, evitando di essere immobili per scelta. Sarà necessario fare una rivisitazione di ciò che funziona e di ciò che non va e fare i dovuti cambiamenti.

Tra ottobre e dicembre

Sarà necessario consolidare le basi emotive su cui fondiamo i nostri sentimenti – amore, amicizia, parentela -, dare spazio a ciò che funziona, tagliare ciò che ci toglie energia.

Il consiglio

Proteggere voi stessi dagli influssi sbagliati, evitare ancora accuratamente gli sprechi, siano essi concreti o emotivi, ancorarvi ad una routine che non rappresenti un limite, ma una sicurezza.

Gemelli

La prima parte dell’anno che verrà

È un anno di grande cambiamento, Urano a breve entrerà nel vostro segno, modificando tutti i vostri riferimenti, non dovete dare nulla per scontato, soprattutto l’arte della comunicazione, la relazione, il linguaggio e il modo in cui deciderete di esprimervi muterà sia fuori che dentro.

Abrogherete come vecchio e obsoleto il passato e, come nuovi pionieri, entrerete nel respiro del futuro più prossimo, intelligenza artificiale, robotica, 3D, eccetera. Occhio ai legami divenuti pesanti, asfittici, da cui è meglio uscire, ma non ne avete il coraggio, ora lo farete e senza indugi o timori.

Plutone in Acquario positivo al vostro segno vi spingerà inesorabilmente a essere migliori, più profondi e senza scusanti o sotterfugi e vi indicherà sempre la strada migliore perché possiate crescere interiormente ed esteriormente.

Giove in Leone da luglio aiuterà le vostre entrate e le spese si faranno più puntuali per migliorare sé stessi e le relazioni sociali. Saturno e Nettuno in Ariete vi faranno sentire il bisogno di aggregazione, di partecipare a progetti collettivi. Il 2026 sarà per tutti i Gemellini come cambiare pelle e sentire su di sé il peso delle cose, il coraggio mentale di conoscere e condividere.

Tra aprile e giugno

Diverse opportunità e stimoli si sono già affacciati nella vostra vita e l’entusiasmo corre veloce. Mi raccomando, il momento è fondamentale, non fatevi distrarre da chi non vuole che cambiate.

Tra luglio e settembre

L’estate vi deve servire per recuperare lucidità ed energia, a chiudere con chi o cosa vi fa avere sensi di colpa, bisogna che liberiate spazio.

Tra ottobre e dicembre

L’autunno è la stagione della consapevolezza, i primi risultati sono davanti a voi e, forti delle positive certezze ottenute, potrete fare nuovi accordi e richieste.

Il consiglio

Attuate una selezione intelligente di progetti, relazioni e stimoli, consolidate continuità e serenità, ne avrete tutto da guadagnare.

Cancro

La prima parte dell’anno che verrà

È sicuramente la più fortunata, quella con più possibilità ed elementi positivi, sarà il periodo della tenerezza, dove vinceranno gli affetti, le relazioni serie, dove troverete l’amico giusto, ancoratevi a questi momenti e rendetevi più fiduciosi per il futuro.

In primavera le cose cambiano, qualche intoppo qua e là, qualche perdita, qualcuno smetterà di mostrarsi amico, getterà la maschera e voi saprete dover fare scelte scomode ma obbligate.

Vero è che Plutone non vi infastidisce più ed è una bella sensazione, ma Saturno e Nettuno in Ariete non fanno sconti a nessuno, in particolare ai nati nei primi giorni del segno.

Giove in Leone da luglio vi darà nuova stabilità economica e delle occasioni vincenti fino al prossimo anno per tutti. Sarà assolutamente necessario rivalutare amicizie, alleanze e relazioni. Incontri significativi in ambito professionale vanno affrontati con estrema serietà, poiché parleranno di voi agli altri, definendovi.

Tra aprile e giugno

Voi Cancerini vorrete condividere progetti e prospettive con chi rispettate, chiarire situazioni sospese e costruire alleanze utili.

Tra luglio e settembre

Sforzatevi di ascoltarvi, raccogliere insoddisfazioni e lamentele, state attenti anche ai cali di energie e alla forma fisica.

Tra ottobre e dicembre

Passerete ore impegnative a costruirvi e strutturarvi per il futuro, vi sentirete più ricettivi e quando Giove entrerà in Leone a fine giugno, la vostra sicurezza migliorerà.

Il consiglio

Non chiudete il mondo fuori dalle vostre emozioni, cercate relazioni vere, dove appoggiarsi per la vita, che vi aiutino sostenendo le vostre fragilità.

Leone

La prima parte dell’anno che verrà

Comporta la ricerca di chiarezza nelle decisioni, nelle azioni e assumendosi le proprie responsabilità di ciò che si è fatto negli ultimi anni e di ciò che si intende fare nei prossimi.

È un momento di svolta, Saturno e Nettuno positivi vi aiuteranno nell’affermazione personale, ma non ammetteranno strafalcioni, altrimenti dal palco potrete subire la gogna di essere incolpati di tutto.

Affrontare le paure, i debiti personali, le manchevolezze per poi crescere in ogni parte della propria vita è il destino scritto per voi Leoncini.

Giove dall’estate vi aiuterà a raccogliere fortune e successi se avrete o agito per il meglio, ma Plutone non vi farà sconti se non saprete meritare i doni che l’anno ha per voi.

Plutone in Acquario è un pianeta scomodo, in silenzio non vi permetterà di nascondere gli aspetti difficili. Anche la salute va tutelata, non dimenticate tra i vari impegni quelli di controllo, i primi doni che dovete salvaguardare sono il benessere fisico e interiore. I primi mesi vi serviranno per garantirvi le strade sicure da percorrere; non vi fidate di nessuno, solo del vostro giudizio.

Tra aprile e giugno

Costruirsi una zona confort è il progetto principale da attuare in questo periodo, per trovare il giusto spazio e poter esprimere le capacità migliori.

Tra luglio e settembre

Vi coinvolgerà una bella ventata di entusiasmo, ma è importante ridurre il ritmo degli impegni, soprattutto selezionare ciò che vi sembra più valido, e, al rientro dalle vacanze, avrete la mente lucida.

Tra ottobre e dicembre

Saprete consolidare i vostri sforzi e se avrete agito e pensato al meglio sarete pronti a raccogliere i frutti dei mesi passati a seminare. Gli sforzi daranno risultati evidenti, visibili.

Il consiglio

Essere autentici, leader che affiancano e non usano i propri collaboratori, amano e sostengono la famiglia, sono presenti con discernimento con i propri amici. Così finirete l’anno con orgoglio, accettando la vostra crescita personale.

Vergine

La prima parte dell’anno che verrà

Ha un andamento silenzioso, i cambiamenti ci sono ma non gridano, non sconvolgono la vita pacifica di tutti i giorni. I pianeti lenti nel passare ad altro segno non vi guardano, a meno che non ve ne siano di personali che entrano in dialogo.

Plutone in Acquario vi chiede di rinnovare il modo di sentire le cose, di divenire adulti nel senso karmico: non giudizi ma compassione e gratitudine per chi vi ama.

Giove solo a fine anno entra nel segno, portandovi successi importanti, ma ne parleremo meglio quando accadrà; per il momento, l’estate vi vede alle prese con qualche scomoda verità di cui verrete a conoscenza, in dodicesima. Giove vi svela segreti, vi mette nella condizione di potervi facilmente difendere, se non anticipare le mosse di chi vuole eliminarvi come minaccia.

Rimuovere i pesi, anche psicologici che vi portate da tempo sarà la prima cosa da fare in questo nuovo anno che arriva, fresco, forte e desideroso di farvi stare bene; ma riorganizzare richiede chiarezza, la mente deve sapere dove mettere ogni cosa, scartare abitudini sicure.

Tra aprile e giugno

Accetterete le nuove abitudini come vostre, anche le collaborazioni trovano uno spazio interessante nella vostra vita lavorativa.

Tra luglio e settembre

L’estate vi aspetta serena e pacifica, affronterete l’esterno con una nuova volontà e ne trarrete profitto.

Tra ottobre e dicembre

Dopo un anno di tentativi e sperimentazioni sarete chiamati a prendere decisioni importanti, che dureranno per il futuro.

Il consiglio

Evitare assolutamente di controllare tutto e tutti, non siete il censore di nessuno, se non di voi stessi. Affidatevi a poche priorità, utilizzate di più la compassionevole per voi e per gli altri.

Bilancia

La prima parte dell’anno che verrà

Sarà di compromessi, di priorità faticosamente ottenute, di successi, certo, ma con la consapevolezza che l’anno da una mano vi da e dall’altra vi chiede, nulla sarà gratis.

Siate coerenti con quanto dite o dite di fare, non ci saranno sconti per le bugie. La diplomazia funzionerà poco, in particolare per i nati nei primi giorni del segno, fatevi alleanze mature, Plutone in Acquario vi aiuterà e, alla fine, qualcuno o qualcosa riuscirà a proteggervi e a premiarvi.

Giove in Leone vi porterà alleati e amicizie importanti, potrete contare sul sostegno di molti. Sognate in grande, non abbattetevi se al principio le cose sembrano andare male, per il vostro anno vale davvero il detto “inizia, poi le cose si aggiustano da sole”.

Urano opposto sempre per i nati nei primi giorni non ammette errori di distrazione, niente corse nella notte o stupidità adolescenziali. Per i genitori attenzione alle controversie con figli giovanissimi, il controllo fermo e le parole misurate sono sempre da preferire, quest’anno ancor di più.

Smettere di rimandare alcune situazioni o decisioni è fondamentale per rendere il 2026 proficuo e fare propria una nuova visione del futuro. Giove dal segno del Leone da luglio si prenderà più cura di voi e del vostro conto corrente.

Tra aprile e giugno

C’è un miglioramento su diversi fronti, molte collaborazioni funzioneranno e daranno ottimi risultati.

Tra luglio e settembre

In estate mantenete la vostra routine senza strafare; è il momento giusto per mettere alla prova le decisioni prese o i collaboratori e la loro sincerità.

Tra ottobre e dicembre

Consolidate quei benefici e le decisioni prese che sapete sono state molto utili; è il momento di costruire un futuro solido e attivo su tutti i punti di vista.

Il consiglio

Fidatevi di ciò che funziona, senza voli pindarici, esperienze nuove e nuovi metodi, usate l’esperienza come forza di scelta positiva.

Scorpione

La prima parte dell’anno che verrà

Non vi lascerà scampo per le decisioni che dovete prendere e che continuate a rimandare. Plutone in Acquario vi sussurra da tempo che è ora di cambiare e voi, sott’acqua, fate finta di non sentire o di non potere.

Saturno e Nettuno in Ariete vi regalano una grande forza interiore, una energia che di solito riservate alla vostra intimità, ma che ora deve essere spesa in tutti gli aspetti della vostra crescita personale.

Giove in Leone vi apre opportunità di carriera, realizzerete a livello professionale, che sia lavoro o studio, quanto si è bloccato e, finalmente, raggiungerete il successo su diversi campi.

L’anno è intenso, diabolicamente innovativo anche per voi che, in genere, amate cambiare pelle e colore. Quello che amerete di più del nuovo anno è il senso di libertà profonda che vi verrà dalle varie esperienze.

Tra aprile e giugno

Getterete, almeno in parte, il fardello di colpe che normalmente vi infliggete da soli. Ciò che vi aspetta è un anno vero, di cui porterete il segno e la consapevolezza di essere più liberi, più saggi.

Tra luglio e settembre

È il momento di rigenerarsi, recuperare e riequilibrare il proprio io interiore, accrescere la forza delle scelte fatte, senza guardare indietro.

Tra ottobre e dicembre

Con fiducia dovrete consolidare tutto ciò che avete modificato e trasformato, anche perché gli effetti sono ormai visibili.

Il consiglio

L’anno porta chiarezza e cambiamenti che altrimenti non sarebbero stati possibili. Anche le situazioni ferme si sbloccano, grazie alle vostre coraggiose decisioni.

Sagittario

La prima parte dell’anno che verrà

Vi vede meno impulsivi, più concentrati sulla realtà e pronti a raccogliere gratificazioni importanti grazie agli aspetti positivi dei pianeti lenti. Importanti risposte o azioni sostanziali avverranno nella vostra vita quest’anno e non vi annoierete mai, questo è certo.

Un trasferimento, una promozione, un’eredità e, perché no, una vincita. Plutone in Acquario vi suggerisce studi particolarmente interessanti e la scoperta delle discipline orientali. Saturno e Nettuno in Ariete vi spingono a rendere più concreto un talento creativo o un progetto amoroso.

Giove in Leone vi farà viaggiare per paesi poco comuni e ciò che imparerete lo porterete dietro per sempre. Insomma, il nuovo anno vuole costruire un nuovo io senza distruggere, anzi, migliorarlo, parlando al sé interiore. Proteggerà, inoltre, la vostra salute e la situazione economica; evitate comunque generosità inappropriate e spese inutili. Coltivate la visione di nuove prospettive e l’entusiasmo e ampliate gli orizzonti personali.

Tra aprile e giugno

Tante opportunità trovano spazio, tutto è favorevole per i nuovi progetti nel tempo.

Tra luglio e settembre

Buon periodo per far funzionare le cose, in particole quelle nuove, da affrontare con entusiasmo.

Tra ottobre e dicembre

Raccogliete i successi delle scelte fatte e consolidate le cose che contano per voi, agite con grande maturità e chiarezza interiore.

Il consiglio

Fate, dite, agite in grande libertà che, quest’anno, sarà la vostra forza.

Capricorno

La prima parte dell’anno che verrà

È costruttiva, metterete radici e consoliderete la vostra vita al di là del lavoro. Con la vostra proverbiale costanza e la visione a lungo termine nelle scelte, otterrete tanto e di più.

Plutone lavora per darvi tanto di ciò che nei precedenti anni vi ha sottratto, Saturno e Nettuno in Ariete vi cambieranno le cose e le carte, spingendovi verso decisioni che non avreste mai preso altrimenti. Non tutto sarà leggero e da fare facilmente, ma, alla fine, ne uscirete dopo un anno elaborato con tanto da conservare.

Giove in Leone regalerà a molti la possibilità di società sul lavoro o matrimonio nella sfera personale, a voi la scelta, possibili anche e tutti e due.

Molti degli aspetti del vostro carattere troveranno spazio in questo anno così intenso. I nati nei primi giorni del segno siano prudenti nel fare scelte un po’ azzardate. Il sentimento che più governa il periodo è la necessità di mettere ordine nella vita, priorità, relazioni, lavoro, evitando di sovraccaricarsi.

Tra aprile e giugno

I progetti si realizzeranno e consoliderete i vostri successi. Periodo favorevole per avanzare di ruolo o migliorare il lavoro.

Tra luglio e settembre

Fate solo il necessario; è il momento giusto per concedersi un po’ di riposo.

Tra ottobre e dicembre

Raccoglierete ciò che avete costruito per il futuro, grazie agli effetti duraturi delle vostre azioni.

Il consiglio

Assumetevi le responsabilità che ritenete vostre o utili; sarà meno faticoso.

Acquario

La prima parte dell’anno che verrà

È autentico, senza filtri, con il bisogno di rinascita personale, Saturno e Nettuno in Ariete vi rederanno più lucidi e forti, con grandi capacità comunicative.

Giove in Leone avrà per voi un duplice effetto, vi porterà a spendere più del normale e propensi a iniziare relazioni nuove o rendendo quelle esistenti più serie o durature. Sarà anche l’anno delle nuove idee, dei nuovi progetti, e sarete pronti per un passo decisivo di rinnovamento. Subirete il sostegno positivo dei pianeti lenti.

Con il trascorre dell’anno arriveranno notizie importanti che cambieranno il vostro stile di vita. Magari raggiungerete un traguardo a lungo cercato, sarete premiati anche per la vostra determinazione.

Giove in Leone vi aiuterà a trovare un nuovo equilibrio in campo economico, potrete fare un acquisto immobiliare, un investimento, una società lavorativa; evitate solo di non esagerare.

Alcuni di voi vivranno un nuovo amore, altri un nuovo lavoro, avranno un figlio; insomma, è una scelta su progetti concreti. Nei primi mesi fate chiarezza su idee e impegni e lasciate andare ciò che non vi è più utile.

Tra aprile e giugno

In primavera tante opportunità di sperimentare e collaborare con altri, mantenendo la mente lucida.

Tra luglio e settembre

Verificate le scelte fatte, mantenetele e siatene orgogliosi; correggete eventuali mancanze prima di entrare nel cuore dell’anno.

Tra ottobre e dicembre

Consolidate le cose che per voi hanno valore e lasciate andare ciò che sapete non funziona, senza perdere la vostra autonomia.

Il consiglio

Mettete ordine rapidamente e poi sentitevi liberi di agire come ritenete più opportuno.

Pesci

La prima parte dell’anno che verrà

È una crescita silenziosa, ma profonda, la trasformazione è una direzione che non potete disattendere. La vostra sensibilità sarà a mille e non potrete far finta che non sia presente, sarà un anno di maturazione profonda, dovrete assolutamente selettivi.

Saturno e Nettuno in seconda casa vi renderanno più riflessi e più attenti al lato economico, alle entrate, alle uscite e alla sicurezza materiale.

Giove in Leone migliora la vostra salute, sia fisica che psichica, come l’organizzazione quotidiana. Urano vi amplia il modo di comunicare, vi libera da pesi familiari.

Anche l’amore è sotto il cambiamento, con desideri che diventano impellenti. Molti di voi, a fine anno, impareranno ad avere un approccio più rude verso la vita, maggiore concretezza nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Nei primi mesi passerete dall’ascolto al bisogno di percepire e di fare chiarezza interna.

Tra aprile e giugno

Tante nuove possibilità, tanto entusiasmo e creatività, attenzione alle relazioni nel lavoro.

Tra luglio e settembre

È il momento giusto per rivedere scelte fatte e alleggerire ciò che pesa troppo.

Tra ottobre e dicembre

Raccoglierete ciò che avete seminato e consolidato. Tante le nuove abitudini, tanta serenità e chiarezza interiore.

Il consiglio

Create confini e consolidate quelli positivi, avrete una forza interiore stabile.