Previsioni astrologiche per l’anno 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, vi auguro un nuovo anno felice e ricco di sfide per ognuno.

Nel ricordarvi del consueto appuntamento settimanale, con l’Oroscopo dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, ecco le previsioni per il 2025, dove vedremo dei transiti che cambiano i segni dei pianeti lenti e riscrivono nuovi rapporti di forza tra i grandi pianeti e lo zodiaco.

Il 2025 avrà una ventata di aria nuova, di cambiamenti grandi e profondi; Plutone, infatti, sarà in Acquario, Urano entrerà in Gemelli e Nettuno in Ariete.

Queste svolte epocali sosterranno l’Ariete e i segni di fuoco, mentre Giove e Saturno appoggeranno i segni d’acqua con diverse opportunità e confronti. Nel nuovo anno i più fortunati sono coloro che rientrano nel segno dell’Aquario, grazie a successi in arrivo.

Per i Pesci, che non avranno più Nettuno nel segno, alla fine di marzo inizierà la discesa verso la dura realtà.

Ariete

Cari Ariete, il 2025 è un anno fortunatissimo, pieno di successi, sia in amore, dove creerete nuove relazioni e tanti slanci, che sul lavoro, dove avrete occasioni, opportunità di crescita e riconoscimenti, sarete ripagati con grandi trasformazioni e nuove possibilità, e realizzerete obiettivi significativi.

Tutti i pianeti vi sono favorevoli, sfruttateli per raggiungere le vostre soddisfazioni per tutto l’anno.

Toro

Cari Toro, il 2025 è un anno ricco di possibilità, armatevi di perseveranza e sarete in grado di superare le piccole difficoltà, trasformandole in occasioni di crescita. Per voi Toro sarà una grande sfida, per accaparrarvi la stabilità sia in ambito affettivo che lavorativo.

Rincorrete il giusto equilibrio, che vi servirà per ricaricare le energie ed affrontare ogni sfida. Per chi è in cerca ci sono ottime chance di incontrare qualcuno di speciale.

Gemelli

Cari Gemelli, un anno promettente in più di un settore, l’amore è romantico, potrete esplorare nel sociale settori inediti ed idee innovative. La versatilità sarà il punto di forza per affrontare l’anno nel modo giusto.

Qualche tensione in famiglia, dove ci sono alcuni ostacoli, che purtroppo non spariscono. Le relazioni affettive miglioreranno grazie al dialogo sincero e alla capacità di comprendere e rispettare le esigenze reciproche.

Cancro

Cari Cancro, per voi il nuovo anno è fortunato, prospero e benefico, vi sentirete più leggeri, autonomi e sicuri di voi stessi e delle scelte che compirete. Le dinamiche familiari e affettive richiederanno il vostro impegno, ma sarete ripagati con un benessere profondo.

Fidandovi della vostra intuizione farete scelte che si riveleranno proficue e lungimiranti. Vi sentirete pronti a cogliere occasioni che vi porteranno ad un successo duraturo.

Leone

Cari Leone, il 2025 è ricco di sfumature, vi sentirete sballottati tra alti e bassi, che potrete affrontare solo con serena pace e saggezza. Se lo desiderate, vi riprenderete cose che avete lasciato andare, per forza e non per amore. Attenzione alle spese, valutate con prudenza a chi dare la vostra fiducia, accettate ogni possibilità di chiarire questioni insolute. Da giugno va meglio e la fortuna tornerà.

Vergine

Cari Vergine, l’anno nuovo è sereno e pieno di pace, a patto che superiate i vostri timori e usciate allo scoperto, affrontando ostacoli e situazioni di cambiamento. Abbracciate nuove esperienze, sia in amore che sul lavoro.

Vi si richiederà pazienza e capacità di adattamento, nei rapporti interpersonali, sociali e di immagine, l’importante è che siate flessibili; credete in voi stessi e consolidate i successi raggiunti.

Bilancia

Cari Bilancia, il 2025 vi vede intenti a creare, ricercare, consolidare una strada, una realizzazione, un obiettivo. Un anno esaltante, con tante sfide e scelte non sempre facili, ma senza paura.

Sia in famiglia che sul lavoro, riuscirete a risolvere conflitti, costruendo momenti di grande serenità. Le relazioni affettive saranno al centro del vostro successo, alcune amicizie avranno un ruolo importante nel vostro futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, il 2025 è un anno di svolta e fortuna. Saturno e Giove vi sosterranno dalla seconda metà dell’anno, donandovi opportunità di concrete realizzazioni personali; fidatevi e mettetecela tutta.

Interessatevi degli obiettivi a lungo termine e dimostratevi disposti ad adattarvi, guarirete tante vecchie ferite e, finalmente, chiuderete tante finestre per aprire altrettante porte. Imparate a non rimuginare, liberandovi da pesi che da tempo vi portate dentro.

Sagittario

Cari Sagittario, il 2025 è un anno fortunato, con opportunità di crescita, le forze contrarie non ci sono più, avrete momenti veramente intensi, anche pieni di avventura, per scoprire nuovi orizzonti ed esperienze che possono arricchire la vostra vita.

In amore vivrete giorni pieni di romanticismo. Sul lavoro è tutto in salita, sfruttate ogni occasione possibile per consolidare competenze e qualche obiettivo ambizioso.

Capricorno

Cari Capricorno, il 2025 non vi farà adagiare sugli allori. Quando potrete, regalatevi tempo per voi stessi e i vostri desideri. Difendete la vostra stabilità sia personale che professionale ed anche se ci sarà qualche difficoltà, supererete tutto con successo. La vostra risolutezza sarà la chiave della vostra affermazione, così che ogni sforzo verrà premiato. Grandi occasioni in amore: fugate dubbi o incertezze.

Acquario

Cari Acquario, avrete un 2025 di innovazione e cambiamenti positivi, con strade inesplorate da percorrere. Plutone positivo, il pianeta della rivoluzione sotterranea, che parte dall’interno, per poi esplodere, sarà il vostro alleato numero uno.

Un cambiamento profondo, legato a ciò che si è, alla consapevolezza, e al coraggio. Tutto è dentro di voi e nessuno potrà fermarvi. Ricordate: vi aspettano grandi cose, solo se le accetterete.

Pesci

Cari Pesci, il 2025 è un anno stabile, sereno, equilibrato, con una serie di sorprese positive, carico di soddisfazioni. Riuscirete ad entrare in sintonia con chi vi sta accanto, particolarmente in amore.

Uscite dal vostro guscio, siete chiusi alla vita esterna da troppo tempo. Superate le vostre incertezze e potrete raggiungere traguardi importanti e progressi significativi, meglio se nella seconda parte dell’anno.