Prevenzione tumore colon-retto, dal 2025 screening accentrato su ISPRO

L’istituto si occuperà sia degli inviti sia dei test. Grazie ad accordo con farmacie sarà più semplice ritirare e consegnare i kit

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Regione al lavoro per migliorare l’organizzazione degli screening per il tumore del colon-retto. La giunta ha appena definito le linee e i piani di azione del progetto preliminare, che nella versione definitiva andrà a regime nel 2025.

A partire dal prossimo anno sarà centralizzato su ISPRO, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, l’invio degli inviti a partecipare ai cittadini che ne hanno i requisiti, sulla base delle informazioni anagrafiche messe a disposizione delle aziende sanitarie, e sarà sempre ISPRO ad eseguire i test di laboratorio, utilizzando un unico applicativo a livello regionale.

Non si tratta però dell’unica novità all’orizzonte. La prevenzione del tumore al colon-retto consiste nell’esame di un campione di feci alla ricerca di tracce di sangue occulto. Fino ad oggi i kit si ritiravano in giorni ed orari precisi all’interno dei presidi sanitari e solo per alcuni territori anche in farmacia.

L’idea è quella di estendere il più possibile, già nel corso del 2024, questa seconda modalità, in modo da garantire massima prossimità ed accessibilità: per il ritiro dei contenitori e per la riconsegna dei campioni.

In vista del progetto definitivo che sarà messo a terra l’anno prossimo è stata istituita un’apposita cabina di regia composta da professionisti di tutte le aziende che lavoreranno alla realizzazione del percorso.

Il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, dichiara:

Quella di centralizzare l’intera attività su ISPRO è una scelta che va nella direzione che stiamo portando avanti da tempo, nell’ottica di migliorare ancora di più i buoni risultati che abbiamo nel campo della prevenzione oncologica. Centralizzare l’intera organizzazione su ISPRO ci sembrava l’evoluzione naturale per dare coerenza a tutto il percorso che stiamo facendo in uno spirito di ottimizzazione, efficacia e integrazione.

L’Assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, ricorda:

Lo screening del colon-retto è su tutto il territorio nazionale il programma che presenta maggiori criticità. Nel 2023 i dati in Toscana hanno registrato un’importante ripresa rispetto all’anno precedente di nove punti percentuali, ma ciò non può bastare per dirci soddisfatti e stiamo mettendo in campo tutte le forze per incentivare sempre di più l’adesione dei cittadini a questo screening.

Il Direttore generale di ISPRO, Katia Belvedere, dichiara: