Prevenzione roghi tossici, rimosse 5 tonnellate di rifiuti a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito delle attività che rientrano nell’operazione ‘Terra dei Fuochi’, il personale dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale ha coordinato un’operazione di bonifica in via De Roberto, nella zona Poggioreale – Centro Direzionale.

L’intervento ha interessato l’area sottostante il viadotto della Strada Statale 162.

Durante le operazioni, che hanno visto impegnato il personale di ASIA, sono state rimosse circa 2 tonnellate di pneumatici, 1 tonnellata di guaine in gomma e altre 2 tonnellate di rifiuti vari, tra cui materiale di risulta.

Quanto raccolto è stato avviato alla filiera del riciclo, per essere trasformato in materie riutilizzabili.

L’attività, oltre alla rimozione dei rifiuti, ha anche una finalità preventiva: contrastare il rischio di incendi di materiali altamente tossici, che, in caso di combustione, possono rappresentare un grave pericolo per la salute pubblica e compromettere la qualità dell’ambiente.