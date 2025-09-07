Home Toscana Regione Toscana Presidente Regione Toscana alla Mostra Zootecnica di Subbiano 2025

Presidente Regione Toscana alla Mostra Zootecnica di Subbiano 2025

Mostra Campionaria Zootecnica

La festa del bestiame punto di riferimento per tutti gli operatori

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nel contesto della festa di fine estate si è tenuta a Subbiano, in provincia di Arezzo, la diciannovesima edizione della Mostra Campionaria Zootecnica, un’iniziatica promossa dalla Proloco, dall’Amministrazione Comunale e da AraT, associazione allevatori della Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo.
Per il Presidente della Regione Toscana, presente alla manifestazione, la festa del bestiame è un punto di riferimento per tutti gli operatori che consente di approfondire anche i temi dell’allevamento e della zootecnia in Toscana; la regione della carne chianina con i suoi prodotti divenuti famosi in tutto il mondo.

L’iniziativa è divenuta anche un’occasione di confronto tra le aziende, prosegue il Presidente della Regione Toscana, ed anche di riflessione sull’importanza di una filiera locale che offre buone prospettive occupazionali.

