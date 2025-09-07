Presidente Regione Toscana alla Mostra Zootecnica di Subbiano 2025

La festa del bestiame punto di riferimento per tutti gli operatori

Nel contesto della festa di fine estate si è tenuta a Subbiano, in provincia di Arezzo, la diciannovesima edizione della Mostra Campionaria Zootecnica, un’iniziatica promossa dalla Proloco, dall’Amministrazione Comunale e da AraT, associazione allevatori della Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo.

Per il Presidente della Regione Toscana, presente alla manifestazione, la festa del bestiame è un punto di riferimento per tutti gli operatori che consente di approfondire anche i temi dell’allevamento e della zootecnia in Toscana; la regione della carne chianina con i suoi prodotti divenuti famosi in tutto il mondo.

L’iniziativa è divenuta anche un’occasione di confronto tra le aziende, prosegue il Presidente della Regione Toscana, ed anche di riflessione sull’importanza di una filiera locale che offre buone prospettive occupazionali.