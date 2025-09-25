Presidente Regione a celebrazioni per 100 anni Palazzo Provincia Arezzo

Presenti molte autorità

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si sono svolte oggi le celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia di Arezzo, con un evento speciale nella Sala dei Grandi, durante il quale sono state ricordate le opere di Adolfo De Carolis e la sua decorazione del palazzo con l’affresco dei ‘Grandi Aretini’, portato a termine nel 1924.

Alla cerimonia, insieme al Presidente della Provincia di Arezzo, ha partecipato anche il Presidente della Regione Toscana, che, nell’evidenziare la grande importanza storica e artistica dell’evento, ha anche sottolineato il valore del Palazzo come parte della storia di Arezzo.

Presenti anche il Sindaco di Montefiore dell’Aso, il Comune ascolano dove De Carolis nacque, e il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno.