Presidente Manfredi sulla morte bambino trapiantato Monaldi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La sua morte è una ferita profonda per tutta la comunità campana.

Il Consiglio regionale della Campania esprime profondo cordoglio e si stringe al dolore della famiglia del piccolo paziente deceduto questa mattina all’ospedale Monaldi.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

Il vertice dell’assemblea legislativa campana aggiunge:

Di fronte a questo immenso dolore e a questa terribile tragedia, le parole non servono.

Ci resta la sua voglia di combattere e di vivere, la forza e la dignità dei genitori e la loro richiesta di fare piena luce su quanto accaduto, affinché episodi come questo non accadano più.

È l’impegno che ognuno di noi deve assumere, a cominciare dai rappresentanti delle istituzioni, per onorare la sua memoria.