Presidente Manfredi su scomparsa ex Rettore Parthenope, Ferrara

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Esprimo il cordoglio del Consiglio Regionale della Campania per la scomparsa del Prof. Gennaro Ferrara, storico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, che, con il suo lungo e intenso impegno, ha saputo rendere importante punto di riferimento accademico nella nostra città, e ha messo la sua cultura e la sua esperienza al servizio delle Istituzioni del territorio ricoprendo il ruolo di Vicepresidente della Provincia di Napoli, oggi Città Metropolitana.

Alla sua famiglia, vanno le nostre sentite condoglianze.