Presidente Manfredi su scomparsa Dario Barbirotti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il cordoglio del Consiglio Regionale della Campania per la scomparsa del collega Consigliere regionale, Dario Barbirotti, eletto nella IX legislatura, nelle fila di Italia dei Valori, e caratterizzatosi per aver dedicato la sua lunga e intensa attività politica per la tutela del territorio, del paesaggio e per l’ambiente, particolarmente nella sua qualità di componente delle Commissioni Regionali Ambiente e Agricoltura, di Portavoce provinciale di Europa Verde, e di Consigliere ed Assessore comunale di Salerno.

Alla sua famiglia, le nostre sentite condoglianze.