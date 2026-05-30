Presidente Manfredi su minacce al Sindaco di Quarto (NA)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

L’abbattimento dell’ex cementificio del clan Nuvoletta – Polverino a Quarto ha segnato una vittoria dello Stato, della legalità, della bellezza che si riappropria con forza del territorio.

Ma la reazione di chi vive nell’ombra dell’illegalità non si è fatta attendere, manifestandosi con la solita, vile violenza verbale attraverso intimidazioni e minacce via social. Ma non ci faremo intimidire ed anzi andremo avanti nell’azione per la legalità e lo sviluppo del territorio.