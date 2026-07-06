Presidente Manfredi su elezione Ordine Giornalisti della Campania

Gli auguri di buon lavoro a rappresentanti importante categoria professionale
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
Auguri ai giornalisti eletti per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e del Collegio dei Revisori dei conti nella certezza che sapranno proseguire un lavoro di qualità nel nostro territorio in rappresentanza di un’importante categoria professionale che costituisce un sempre più importante punto di riferimento per un’informazione veritiera e di qualità e per contribuire alla crescita culturale e sociale della Campania.
È quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.
Il vertice dell’Assemblea legislativa campana aggiunge:
Come giornalista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania sono particolarmente orgoglioso per l’avvenuta elezione della rappresentanza dell’Ordine in Campania e ritengo che questa importante occasione democratica possa dare ulteriore slancio all’intera categoria professionale campana.