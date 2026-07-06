Presidente Manfredi su elezione Ordine Giornalisti della Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Auguri ai giornalisti eletti per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e del Collegio dei Revisori dei conti nella certezza che sapranno proseguire un lavoro di qualità nel nostro territorio in rappresentanza di un’importante categoria professionale che costituisce un sempre più importante punto di riferimento per un’informazione veritiera e di qualità e per contribuire alla crescita culturale e sociale della Campania.