Presidente Manfredi riceve Console generale USA a Napoli Flynn

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha ricevuto, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn.

L’incontro si è svolto, stamani, nella Sede dell’assemblea legislativa campana, al Centro Direzionale di Napoli.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importante ricorrenza del 230esimo anniversario dell’istituzione del Consolato americano a Napoli, avvenuta il 16 dicembre 1796, che lo conferma come una delle sedi diplomatiche USA più antiche al mondo, ed è stata evidenziata l’importante azione messa in campo per rafforzare i rapporti economici, commerciali e diplomatici tra gli USA e il Sud Italia, nell’ambito degli storici rapporti di collaborazione tra Italia e Stati Uniti d’America, e delle prospettive di cooperazione in ambito commerciale, culturale e scientifico tra la Regione Campania e gli Stati Uniti.

Il Presidente Massimiliano Manfredi ha evidenziato:

Il 4 luglio prossimo, gli Stati Uniti d’America celebreranno il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza, che segnò la nascita della nazione americana ed un traguardo storico di democrazia e libertà, principi e valori su cui si fondano entrambi i nostri Paesi e che rappresentano un immenso patrimonio per tutti i cittadini e le cittadine.

L’anno in corso vedrà i nostri rispettivi Paesi celebrare ricorrenze molto importanti e significative: il 2 giugno prossimo, l’Italia celebrerà gli 80 anni dell’Assemblea Costituente italiana, eletta il 2 giugno 1946, che segnò la nascita della Repubblica e la stesura della Costituzione, fondata sui principi di democrazia e libertà.

Il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn, ha detto:

I legami tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America sono storici e radicati nel tempo e fondati su principi e valori comuni di libertà e democrazia.

La presenza del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli da 230 anni ne è la dimostrazione ed evidenzia la forte presenza di consolidate relazioni economiche, culturali e sociali.

Basta pensare che sono quasi venti milioni gli americani che hanno origini italiane, particolarmente nel Sud Italia e, specificamente, a Napoli e in Campania.

Su questi importanti presupposti, continueremo a collaborare, per costruire un futuro sempre più prospero per i nostri popoli, e a favorire investimenti reciproci tra la Campania e gli Stati Uniti d’America.