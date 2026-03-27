Presidente Manfredi incontra vertici di Canale21 e VG21

Sostenere informazione televisiva locale per tradizione e innovazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Nell’ambito degli incontri giornalistico-istituzionali con le Testate giornalistiche della Campania, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha incontrato, presso la sede di Pozzuoli (NA), l’editore di Canale 21, Paolo Torino, e il direttore editoriale di VG21 Gianni Ambrosino.

Il Presidente Massimiliano Manfredi ha sottolineato

l’importante traguardo, raggiunto quest’anno, da Canale21, con il 50esimo anniversario della propria nascita e dall’avvio delle proprie attività. Canale21 è un’emittente televisiva ‘storica’ del territorio campano che, attraverso i propri palinsesti e la propria informazione televisiva, ha saputo e sa ‘raccontare’ la Campania con valore, professionalità ed amore per il territorio, coniugando tradizione e modernità e puntando, anche attraverso l’innovazione tecnologica, a sempre nuovi obiettivi di crescita anche in altri territori nazionali.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati alcuni temi riguardanti l’emittenza radiotelevisiva nazionale e l’informazione giornalistica televisiva locale, importante ed insostituibile mezzo per favorire la conoscenza della realtà locale, e la possibilità di sostenerla, come Istituzioni, a partire dalle misure di sostegno previste dall’art. 9 della Legge Regionale 6 febbraio 2018 n. 1, per l’innovazione tecnologica, la modernizzazione del sistema regionale di produzione dell’informazione locale, le iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva.